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фехтование

Завершился Кубок Узбекистана по фехтованию

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Спорт
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20201109/15363259/Zavershilsya-Kubok-Uzbekistana-po-fekhtovaniyu.html

Спортсмены показали свое мастерство в соревнованиях по всем трем видам оружия - шпаге, рапире, сабле.

ТАШКЕНТ, 9 ноя - Sputnik. В Ташкенте завершился Кубок Узбекистана по фехтованию, сообщает УзА.

В спортивном комплексе "Умид" прошли соревнования на Кубок Узбекистана по фехтованию.

"Спортсмены показали свое мастерство в соревнованиях по всем трем видам оружия - шпаге, рапире, сабле", - говорится в информации.

По итогам соревнований победителями признаны Малика Хакимова (Ташкент), Маржона Зубайдуллаева (Навои), Зайнаб Дайибекова, Гулистан Пердабаева (Республика Каракалпакстан), Мадинабону Парпиева (Ташкент), Файзулла Алимов (Ташкент), Роман Александров (Наманган), Джалолиддин Душамбаев (Ташкентская область), Бабур Расулов  и Джанибек Холмуратов из Ташкента.

Теги:
Узбекистан, Узбекистан, Спортсмен, спорт, Федерацию фехтования Узбекистана, Федерация фехтования Узбекистана



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