Завершился Кубок Узбекистана по фехтованию

Главные темы

Коронавирус в Узбекистане: главное на 9 ноября В Томске узбекистанцы приготовят для врачей 3 тысячи порций плова, российская авиакомпания осуществит два перелета из Ташкента в Москву, врачи обнаружили связь витамина D с тяжестью коронавируса. Подробности — в материале. 85

В Фергане начнут готовить специалистов по экспортным операциям В течение трех месяцев слушатели курсов будут изучать международное торговое право, логистику, маркетинг и цифровую экономику. 11