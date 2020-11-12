"Где Шомуродов?": узбекский талант пропал после двух матчей за "Дженоа"

В начале октября итальянский футбольный клуб "Дженоа" объявил о переходе из "Ростова" нападающего сборной Узбекистана Элдора Шомуродова. Трансфер наделал много шума в спортивном мире. Sputnik выяснил, чем отметился игрок в первый месяц своего пребывания в Италии.

ТАШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik, Дмитрий Матвеев. Еще до дебюта в Серии А Элдор Шомуродов получил восхищенные отзывы в итальянской прессе. Ряд изданий называл его "новым Пёнтеком с Востока" (нападающий сборной Польши Кшиштоф Пёнтек выступал за "Дженоа" в 2018-2019 годах и запомнился исключительной скорострельностью, забивая почти в каждом матче) и даже "узбекским Месси".

Авторитетное издание La Gazzetta dello Sport в середине октября опубликовало большую статью об Элдоре с его биографией. В ней говорится, что это всего лишь второй узбекистанец в итальянском чемпионате после Ильяса Зейтуллаева, который с 2001 по 2014 годы выступал за "Ювентус", "Реджину", "Кротоне", "Дженоа", "Торино" и ряд других клубов.

По словам журналиста итальянского издания, в сборной Узбекистана есть свои "Буффон и Месси". С легендарным вратарем он сравнил Игнатия Нестерова, а с Лео — как раз Шомуродова.

La Gazzetta dello Sport написала, что в футбол Шомуродов влюбился, когда в узбекистанский клуб "Бунедкор" приехал играть Ривалдо. Итальянский журналист вспомнил, как сам Элдор рассказывал о встрече с легендарным бразильцем. Тогда Ривалдо пожал будущей звезде узбекского футбола руку, а партнеры Элдора по команде после этого посоветовали ему не мыть ее.

Узбекский легионер дебютировал за "Дженоа" 19 октября в матче четвертого тура против "Вероны". Игра закончилась нулевой ничьей, а звезда узбекистанского футбола ничем себя не проявил. Шомуродов вышел в основном составе, однако на 63-й минуте его сменил молодой итальянский нападающий Джанлука Скамачча.

По итогам матча издание La Gazzetta dello Sport поставило Элдору Шомуродову самую низкую оценку в команде — 5,0. Любопытно, что заменившего его игрока оценили на 6,5.

Twitter / Genoa CFC France Элдор Шомуродов

Итальянская пресса списала смазанный дебют новичка из Узбекистана на период адаптации в новых условиях. Он действовал старательно, однако был слишком сам по себе и много ошибался. Один из давних поклонников "Дженоа" написал в "Твиттере", что легионеру просто нужно время, чтобы освоиться.

Senza dubbio, al momento la squadra sembra un'accozzaglia di giocatori e la mancanza di preparazione decisamente si sente. Meno male che abbiamo trovato Scamacca già che Shomurodov ha bisogno di tempo. Vedremo, per fortuna il livello delle squadre intorno a noi è piuttosto basso — Carlo the Pastamaker (@CarloPastamaker) November 8, 2020

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В следующем матче, который состоялся 24 октября, "Дженоа" дома играл против миланским "Интером". Вероятно, из-за грозного соперника наставник генуэзской команды Роландо Маран не рискнул выпустить Шомуродова в основе. Пару нападающих составили опытный македонец Горан Пандев и хорват Марко Пьяца. Нападающий сборной Узбекистана вышел на поле только на 65-й минуте, сменив хорватского коллегу, и снова ничем не отметился. "Дженоа" в итоге уступил — 0:2.

В следующем туре состоялось дерби – подопечные Марана сошлись с "Сампдорией". Перед этой принципиальной встречей пресса строила догадки, кого выпустит на поле главный тренер "Дженоа". Но Шомуродов так и не появился – сообщили о его травме.

Таким образом легионер из Узбекистане не принял участия в поединке с 6-го тура, завершившемся вничью 1:1, а в игре с "Торино" его не было даже в заявке.

Официального объявления о характере травмы Элдора со стороны клуба не было, однако позднее один из представителей команды в "Твиттере" уточнил, что у форварда "повреждение мышц". По прогнозам врачей, футболист должен был восстановиться к матчу 7-го тура против "Ромы".

Но и 8 ноября "Дженоа" играл без Шомуродова, уступив столичной команде со счетом 1:3. После этого узбекистанские болельщики заподозрили неладное.

No Shomurodov, No Party — Алишер (@AOmonov) November 7, 2020

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"Где Шомуродов?" — написали в "Твиттере" генуэзского клуба сразу несколько пользователей с узбекскими фамилиями. "Нет Шомуродова — нет вечеринки", — добавил к этому еще один из фанатов. Любопытно, что в ответ на второй комментарий один из подписчиков клубной страницы "Дженоа" оставил достаточно оскорбительный комментарий на итальянском языке. Смысл его реплики сводился к тому, что легионеру из Узбекистана далеко до мастерства Марко Пьяцы и Джанлуки Скамаччи.

Where Shomurodov ? Why not have news about him ? — O (@O58707392) November 5, 2020

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Таким образом, будущее Элдора Шомуродова спустя всего месяц после его пребывания в "Дженоа" выглядит туманным. Либо он действительно травмировался, либо руководство клуба не совсем довольно выступлением новичка, но не желает выносить сор из избы.