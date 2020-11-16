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Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ (слева) и президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах

Свет в конце тоннеля: токийская Олимпиада пройдет в 2021 году

© AP Photo / Kim Kyung-hoon
Спорт
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https://uz.sputniknews.ru/sport/20201116/15416223/Svet-v-konce-tonnelya-tokiyskaya-Olimpiada-proydet-v-2021-godu.html

Международный олимпийский комитет и оргкомитет Игр в Токио в конце марта объявили о переносе летней Олимпиады на 2021 год из-за пандемии COVID-19. Игры должны пройти с 23 июля по 8 августа.

ТАШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik. Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга и президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выразили уверенность в том, что отложенная из-за коронавируса Олимпиада пройдет летом 2021 года, несмотря на пандемию. Об этом сообщает агентство Кyodo.

Бах прибыл с официальным визитом в Токио 15 ноября, чтобы обсудить подготовку к ОИ.

"Мы решительно настроены на проведение летом будущего года Олимпийских и Паралимпийских игр, чтобы они стали играми возрождения в доказательство того, что человечество преодолело коронавирус", — заявил Суги.

© Sputnik / Александр Вильф
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Он также отметил, что это событие пошлет сигнал миру о возрождении Японии после землетрясения и цунами 2011 года.

Бах, в свою очередь, сказал, что хотел бы, чтобы Олимпиада в Токио стала для человечества после пандемии "символом солидарности и единства", а Олимпийский огонь — "светом в конце тоннеля", в котором мир находится сейчас.

Он будет добиваться, чтобы все участники Олимпиады в Токио были привиты от коронавируса, если вакцина будет к тому времени в наличии. Все расходы на препарат возьмет на себя МОК.

Международный олимпийский комитет и оргкомитет Игр в Токио в конце марта объявили о переносе летней Олимпиады на 2021 год из-за пандемии COVID-19. Игры должны пройти с 23 июля по 8 августа.

Теги:
спорт, пандемия, Япония, Олимпийские игры в Токио, Токио, Олимпийские игры



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