Свет в конце тоннеля: токийская Олимпиада пройдет в 2021 году

Международный олимпийский комитет и оргкомитет Игр в Токио в конце марта объявили о переносе летней Олимпиады на 2021 год из-за пандемии COVID-19. Игры должны пройти с 23 июля по 8 августа.

ТАШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik. Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга и президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выразили уверенность в том, что отложенная из-за коронавируса Олимпиада пройдет летом 2021 года, несмотря на пандемию. Об этом сообщает агентство Кyodo.

Бах прибыл с официальным визитом в Токио 15 ноября, чтобы обсудить подготовку к ОИ.

"Мы решительно настроены на проведение летом будущего года Олимпийских и Паралимпийских игр, чтобы они стали играми возрождения в доказательство того, что человечество преодолело коронавирус", — заявил Суги.

Он также отметил, что это событие пошлет сигнал миру о возрождении Японии после землетрясения и цунами 2011 года.

Бах, в свою очередь, сказал, что хотел бы, чтобы Олимпиада в Токио стала для человечества после пандемии "символом солидарности и единства", а Олимпийский огонь — "светом в конце тоннеля", в котором мир находится сейчас.

Он будет добиваться, чтобы все участники Олимпиады в Токио были привиты от коронавируса, если вакцина будет к тому времени в наличии. Все расходы на препарат возьмет на себя МОК.

Международный олимпийский комитет и оргкомитет Игр в Токио в конце марта объявили о переносе летней Олимпиады на 2021 год из-за пандемии COVID-19. Игры должны пройти с 23 июля по 8 августа.