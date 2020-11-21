Объявлены победители Кубка Узбекистана по синхронному плаванию

Соревнования прошли среди подростков, молодежи и взрослых. За победу сражались сильнейшие синхронисты страны.

ТАШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik. В спортивном комплексе "Саховат", расположенном в столице, завершился Кубок Узбекистана по синхронному плаванию, сообщают в Министерстве спорта.

В соответствии с утвержденным республиканским календарем спортивных и массовых физкультурных мероприятий на 2020 год, соревнования прошли среди детей, юниоров и взрослых. За победу сражались сильнейшие синхронисты страны.

Министерство спорта Соревнования на Кубок Узбекистана по синхронному плаванию

Как отмечают в Минспорта, столичная команда по синхронному плаванию превзошла многих соперников по мастерству и опыту. Однако особое впечатление на судей произвели спортсмены Самаркандской, Ферганской, Бухарской и Андижанской областей.

С результатами турнира можно ознакомиться на сайте Министерства.