Подписчики вынудили полузащитника "Спартака" Урунова удалить фото в Gucci

После волны хейта футболист удалил свой пост, признавшись, что не ожидал подобной реакции.

ТАШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. Футболист московского "Спартака" Остон Урунов оказался в центре скандала из-за неоднозначной фотографии в соцсетях, которая вызвала шквал негатива со стороны подписчиков.

Речь идет о снимке, на котором молодой полузащитник делится своими покупками — на фото виднеются пакеты от Gucci, Louis Vuitton и других люксовых брендов.

Остон Урунов в «Спартаке» 🔴⚪️



Матчей: 0



Пакетов из Gucci: 2 pic.twitter.com/sOHJndilKH — Sports.ru (@sportsru) August 13, 2020

Подписчики посчитали, что новоиспеченному игроку команды следует быть скромнее и открыто демонстрировать скорее свои успехи в футболе, нежели шопинге.

Как признался Урунов, такой волны хейта он не ожидал. Позднее по совету своих одноклубников он удалил публикацию.

"Я выложил фотку для себя и не думал, что она вызовет такой ажиотаж. Мне потом позвонили старшие товарищи и сказали, что лучше ее удалить", — рассказал футболист изданию Sports.ru.

По его словам, определенная реакция была и со стороны генерального директора "Спартака" Шамиля Газизова.

"Специально он по этому поводу не звонил, но потом, когда мы увиделись на тренировке, он подошел и сказал: "Отличная фотография". В шутку, конечно. Потом объяснил, что лучше такое не выкладывать", — поделился спортсмен.

Напомним, что Урунов перешел в "Спартак" в августе из "Уфы" и провел за "красно-белых" шесть официальных матчей, забил один мяч.

Позднее футболист получил травмы, из-за которых ему пришлось пропустить несколько игр.