Умер Диего Марадона

Чемпион мира по футболу 1986 года аргентинец Диего Марадона перенес операцию на мозг и был выписан из больницы несколько недель назад.
ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. Умер бывший капитан и главный тренер сборной Аргентины Диего Марадона, передает агентство РИА Новости. Футболисту было 60 лет.
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Сообщается, что в конце октября Марадона был госпитализирован для прохождения медобследования, но позже выяснилось, что ему сделали операцию на мозге.
Аргентинец был выписан из больницы 12 ноября.
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