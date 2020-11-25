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Умер Диего Марадона

© Sputnik / Антон Денисов
Спорт
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20201125/15479769/Umer-Diego-Maradona.html

Чемпион мира по футболу 1986 года аргентинец Диего Марадона перенес операцию на мозг и был выписан из больницы несколько недель назад.

ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. Умер бывший капитан и главный тренер сборной Аргентины Диего Марадона, передает агентство РИА Новости. Футболисту было 60 лет.

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Сообщается, что в конце октября Марадона был госпитализирован для прохождения медобследования, но позже выяснилось, что ему сделали операцию на мозге.

Аргентинец был выписан из больницы 12 ноября. 

Теги:
Диего Марадона, тренер, Футбол, спорт



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