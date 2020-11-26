Узбекский итальянец: карьера, любовь и вера футболиста Ильяса Зейтулаева

Уроженец Ташкентской области Ильяс Зейтулаев – первый футболист из Узбекистана, игравший в итальянской серии А. Спустя без малого 20 лет покорять Европу отправится его земляк – Элдор Шомуродов. О своем пути в спорте экс-легионер "Ювентуса" рассказал Sputnik Узбекистан.

Футбольное детство

Ильяс родился в Ангрене, недалеко от Ташкента. Там прошло детство будущего спортсмена. Он вспоминает, как с утра до вечера играл с друзьями в футбол, использовал каждый свободный час между школьными уроками и домашними заданиями.

"У меня такое ощущение, что у нас все было: спортзалы зимой, опилочные поля, тренеры, эмоции. Мы проводили на стадионе по 3-5 часов ежедневно, умели совмещать спорт и хорошую учебу. Ездили на турниры в разные уголки Ташкентской области. В 6 утра просыпались, бежали на автобус ради того, чтобы увидеть вживую, как играют взрослые. Даже сейчас, наблюдая за большим футболом, я понимаю, что наше поколение выросло в отличных условиях. Ведь сегодня все приватизировано и закрыто. Чтобы ребенку поиграть, надо арендовать зал, мест мало. Настоящие таланты имеют меньше шансов раскрыться. А представители моего поколения в детстве были такие радостные и свободные, все как-то проще было", – вспоминает Зейтулаев.

Для него Узбекистан не просто родная страна – это источник его жизненных установок, навыков и моральных ценностей.

"База того, что я имею сегодня, заложена в Узбекистане. Уважение к старшим, гостеприимство, крепкость семейных уз, трудолюбие – все эти ценности нам прививают с детства. За них я благодарен своей родине, народу. Там живут мои любимые родители, сестра и племянницы. Да, у меня семья итальянская, я здесь живу, но душа азиатская", – поясняет Ильяс.

Европейский дебют и зоркий глаз Гасперини

До 12 лет Ильяс занимался футболом у своего отца — тренера Бекира Зейтулаева. Именно он привил сыну любовь к игре и свободу выбора главного дела всей жизни. Затем подростка отправили в Ташкент – в училище олимпийского резерва. Он жил в спортивном интернате при футбольной школе. Вскоре, на соревнованиях, Ильяса заметили спортивные менеджеры из Москвы и пригласили в футбольный клуб "Академика". На международных турнирах молодой человек попал на заметку итальянским скаутам. В профессиональном спорте это люди, которые занимаются сбором информации, наблюдением, разведкой и вербовкой игроков для своего клуба.

Фото предоставлено Ильясом Зейтулаевым Ильяс Зейтулаев в составе клуба "Примавера" при "Ювентусе"

Так, в 2001 году началась европейская карьера Зейтулаева: сначала его позвали во французский "Бордо", затем – в голландский "Фейеноорд". Там молодой перспективный футболист неплохо проявил себя, поэтому не случайно получил приглашение выступать за титулованный "Ювентус".

"Около месяца мы тренировались под руководством Джана Пьеро Гасперини, внимали каждому слову великого тренера. Он с коллегами провел тщательный отбор ребят, которые останутся играть за команду. Я попал в число счастливчиков", – вспоминает Ильяс.

Его, как совсем молодого футболиста, взяли в "Примаверу" – молодежную команду при "Ювентусе". За нее спортсмен выступал на национальных чемпионатах.

Фото предоставлено Ильясом Зейтулаевым Ильяс Зейтулаев в составе "Ювентуса"

"Нас часто брали на тренировки главной команды. За основу "Ювентуса" я дебютировал в Кубке Италии, сыграл два матча. Это было как сон, реализация мечты! Далеко не всем из молодежки давали такой шанс – играть в опытной команде. Но Марчелло Липпи и Джан Гасперини что-то увидели во мне", – признается Зейтулаев.

В 2004 году Ильяса и его коллегу, российского футболиста Виктора Будянского, пригласили в итальянскую "Реджину". Туда брали молодых игроков, которые уже успели отличиться в футболе. Увы, вскоре наш герой получил травму голеностопа, перенес операцию.

Из личного архива Ильяса Зейтулаева Ильяс Зейтулаев в составе футбольной сборной Узбекистана

"Это было серьезно, я долго восстанавливался и уже не мог играть в полную силу. Чтобы наверстать упущенное и обрести уверенность в себе, отправился в команду "Кротоне" серии Б. Этот клуб рангом пониже, но зато я набрал форму, начал выходить на поле в основном составе, забивать голы. В 2006-м я снова встретил Гасперини, который, уходя в "Дженоа", позвал меня с собой, и я согласился", – добавил Ильяс.

Больше всего матчей Зейтулаев сыграл за клуб "Виртус Ланчано". Эту команду в регионе Абруццо создала местная семья, которая решила поднимать футбол в своем родном городке. Родители создали инфраструктуру, а руководить клубом поставили сына и дочь.

"Они молодые талантливые люди с инновационными идеями. За три года мы вышли в серию Б. Город Ланчано, в честь которого назвали клуб, маленький, и мы стали там звездами. Мы ведь первые из всех команд провинции вышли из серии С. Потом за "Виртус Ланчано" играли такие известные футболисты итальянской сборной, как Сальваторе Боккетти и Луиджи Витале", — вспоминает собеседник.

В 2014 году, уже на закате карьеры, Зейтулаев перешел в хорватский клуб "Горица". Его отдали в аренду на полгода, тренировки проходили на базе рядом с Загребом.

"Старые травмы давали о себе знать, да и новое поколение выросло. Физически я уже давно чувствовал, что настало время остановиться. Зато я готовился тренировать и с удовольствием посещал в Хорватии матчи с участием известных клубов. Больше смотрел на молодых коллег по команде с точки зрения наставника. Мне было интересно, почему именно хорватских футболистов называют европейскими бразильцами, почему они такие сильные технически и тактически", — отметил Ильяс.

Мечта настоящего тренера

После завершения карьеры футболиста Зайтулаев решил наконец воплотить свою давнюю мечту – стать профессиональным наставником. Сказались семейные традиции: отец - тренер, мама – учитель английского.

"Мне нравится делиться знаниями, передавать и получать опыт, наставлять, сам процесс работы с учеником. Поэтому я еще за два года до конца спортивной карьеры однозначно решил, куда пойду дальше", – вспоминает он.

Из личного архива Ильяса Зейтулаева Ильяс с детьми в Узбекистане на футбольной базе у отца Бекира в посёлке Холкабад

Первое время после ухода из спорта Ильяс еще немного поиграл в непрофессиональной лиге – за клуб "Купелло". Но это, скорее, для души. Руководство команды, зная про карьеру Зейтулаева, предложило тренировать их молодежный состав. Он при этом учился, прошел профессиональные курсы в Коверчано (легендарная школа тренеров во Флоренции) и получил соответствующую лицензию.

"Как раз в то время родился мой сын, и я завязал окончательно с играми, полностью посвятив себя семье и профессии. Пришлось делать выбор", – вспоминает футболист.

Позже его пригласили в город Васто – тренировать молодежную команду в футбольном клубе "Вастезе". Его подопечным по 14-15 лет, и они уже завоевывают первые места. Ребята играют на региональном уровне и надеются скоро прославиться в самом регионе Абруццо.

Из личного архива Ильяса Зейтулаева Тренер Ильяс Зейтулаев и его детская футбольная команда в Италии

Ильяс мечтает, чтобы его ученики попадали в профессиональные клубы.

"В Италии сейчас акцент на воспитание звезд с малого возраста. Им дают хороших тренеров, развивают координацию и техническую базу. Это как раз идеальный возраст, когда можно сформировать будущего футболиста. А потом уже все развитие. Как дом: сначала фундамент, затем стены, крыша… Все идет по нарастающей. Для меня лучшая награда, когда воспитанников приглашают играть за профессиональные клубы. Значит, наш коллектив хорошо их выучил, сделал достойными спортсменами. Недавно один ученик прислал фото с первой тренировки в престижном клубе, благодарил всех тренеров. Конечно, хочется поработать и со взрослыми командами, но всему свое время", – уверен Зейтулаев.

Из личного архива Ильяса Зейтулаева Ильяс Зейтулаев вместе с главным тренером национальной женской сборной Италии Миленой Бертолини

Звездные земляки и узбекские каникулы

Кстати, о футбольных звездах… В последние годы узбекистанцы все чаще фигурируют в составах известных клубов не только России, но и других стран. Разумеется, не можем не спросить у Ильяса про его земляка – экс-форварда "Ростова", а ныне новобранца итальянского "Дженоа" Элдора Шомуродова. За его выступлениями в серии А Зейтулаев следит – смотрел оба матча.

"Особенно интересно было наблюдать за дебютной игрой Элдора, матч проходил в Вероне, где и я сам когда-то много выступал. Что могу сказать: это уже взрослый сформировавшийся футболист, в свое время хорошо себя проявил в Российской Премьере-Лиге. С таким багажом его пригласили в европейские клубы. Пока не знаком с ним лично, может, когда-нибудь пообщаемся. Сейчас могу ему посоветовать только одно: не сдаваться, постараться закрепиться здесь", – говорит Ильяс.

По его словам, в этих условиях важно как можно быстрее влиться в местную среду и освоить язык. Это, уверен бывший легионер "Ювентуса", – во многом ключ к успеху. Кстати, сам Зейтулаев говорит на русском, итальянском, узбекском и английском. Русский его родной, узбекским он также владеет, но практики не хватает – старается не забыть родную речь, общаясь с родителями. Английский – без него сегодня никуда – постоянно совершенствует, так как он всегда требуется в работе. Что касается итальянского, то Ильяс выучил его почти сразу.

"Помню, когда я учил итальянский, все говорил педагогу, что хочу быстрее освоить. Я хотел понимать слова Гасперини, когда он в раздевалке объяснял тактические действия. Ребята-то понимали, а мне было тяжело. Языковой барьер играл большую роль. Адаптация важна, чтобы понять культуру. А футбол – неотъемлемая часть итальянской культуры, он живет внутри общества. Если ты футболист, тебя здесь все узнают, даже если приедешь в другой город. В любой бар заходишь – встречают и фотографируются. Пока иностранец не выучит язык, ему будет сложно адаптироваться к новому клубу. Слишком много тонкостей", – признается Зейтулаев.

Другого знаменитого своего соотечественника – арбитра Равшана Ирматова — Ильяс считает настоящей гордостью узбекского футбола. Он хорошо знал его отца во времена учебы в ташкентском интернате: Сайфиддин Ирматом тоже был футбольным тренером.

"Его сын стал всемирно известным судьей, работавшим на чемпионатах мира. В каждой нации, в каждом уголке Земли есть люди, которые стараются и добиваются успеха. Равшан – достойный пример для всех нас", – убежден спортсмен.

Из личного архива Ильяса Зейтулаева Футболист и тренер Ильяс Зейтулаев

Зейтулаев неравнодушен и к успехам узбекской сборной, но, к сожалению, следить за всеми матчами с ее участием из Италии довольно затруднительно. Однако он всегда обсуждает эту тему в разговоре со своими друзьями и родными, живущими на родине.

Ильяс давно живет в Европе, но по-прежнему ощущает себя человеком Востока. Этому не мешает даже его новая вера — он принял христианство и считает Библию главной для себя книгой, с помощью которой пытается ответить на вопросы о смысле жизни.

"Библия – это целая библиотека, вдохновленная Богом книг. Она открывает характер и атрибуты творца Вселенной, поэтому процесс познания очень долгий – еще читать и читать", — заметил собеседник.

Из личного архива Ильяса Зейтулаева Футболист и тренер Ильяс Зейтулаев со своим сыном в Узбекистане

Футболист очень скучает по гостеприимному узбекскому народу, кухне, запахам, атмосфере, особенно сейчас, когда границы временно закрыты из-за пандемии. Любовь к своей стране он прививает и семье – детям Самуэлю и Эстер, а также супруге Алессанрде.

"Сын, например, очень любит песню "Канатоходцы" узбекской группы "Ялла". Я как-то поставил ему, чтобы показать национальные ритмы. Там есть замечательная фраза: "Если упадешь – не плачь, а встань!". Мы учились на этих песнях. Что бы ни случилось в жизни плохого – надо идти дальше. Интересно познавать узбекский язык через песни", – рассказывает он.

Из личного архива Ильяса Зейтулаева Футболист и тренер Ильяс Зейтулаев вместе с супругой Алессандрой

Алессандра — зубной врач по профессии, побывавшая во многих странах мира, также оценила гостеприимство и культуру узбекского народа и даже научилась готовить национальные блюда. Особенно ей удается узбекский плов. И, конечно, как любая женщина, она всякий раз с удовольствием отправляется на рынок "Чорсу", чтобы закупиться узбекскими тканями. Дома супруга уже успела сделать подушки с восточным узором.

Будучи в Ташкенте, Ильяс обычно отправляется в Старый город пообедать в местной чайхане. Эта привычка сохранилась у него и в Европе.

"В Италии тоже бывают приятные весточки с родины. Я часто разговариваю с местными людьми в кафе и барах. У итальянцев так принято – просто разговориться с незнакомцами. Недавно один случайный собеседник рассказал, что ездил в путешествие в одну колоритную страну и до сих пор под впечатлением. Я спрашиваю: "Какая страна?". Он отвечает: "Узбекистан, посещал Самарканд и Бухару". Мне так приятно было! До сих пор с этим человеком видимся, общаемся", — не без гордости заметил Зейтулаев.

Фото предоставлено Ильясом Зейтулаевым Ильяс Зейтулаев

Ведь родина не только там, где ты родился и где живут твои близкие, она везде, где о ней помнят, где ее любят и гордятся ею.