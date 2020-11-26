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Тяжелоатлет из Узбекистана Иван Ефремов

Тяжелоатлет из Узбекистана получил олимпийскую награду спустя 8 лет

AFP / GOH CHAI HIN
Спорт
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20201126/15484937/Tyazheloatlet-iz-Uzbekistana-poluchil-olimpiyskuyu-nagradu-spustya-8-let.html

После перепроверки допинг-проб дисциплинарная комиссия дисквалифицировала тяжелоатлета из Украины, который завоевал в Лондоне золото в весе до 105 кг. 

ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. Международный олимпийский комитет перераспределил медали тяжелоатлетов на Олимпийских играх-2012 после нашумевшего допинг-скандала с участием украинского спортсмена Алексея Торохия. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МОК.

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После перепроверки допинг-проб дисциплинарная комиссия дисквалифицировала тяжелоатлета из Украины, который завоевал в Лондоне золото в весе до 105 кг. 

Медаль высшей пробы перешла иранцу Навабу Насиршелалу, соответственно, "серебро" оказалось в руках Бартломея Бонка из Польши, а бронзовую награду получил узбекистанец Иван Ефремов.

Как рассказал спортсмен в интервью Sputnik Узбекистан, "сейчас эта медаль имеет значение только как память об Олимпийских играх-2012".

При этом Ефремов отметил, что не ожидает премирования, которое обычно происходит по итогам соревнований. 

Спортсмен уже завершил карьеру и больше не готовится к выступлениям, а сосредоточен на тренерской деятельности. Теперь уже титулованный бронзовый призер ОИ-12 воспитывает молодых атлетов.

Тем не менее, рассказал спортсмен, поздравления с получением награды спустя 8 лет после завершения Олимпийских игр продолжают поступать от родных, друзей и коллег.

Теги:
Олимпийские игры, МОК, Узбекистан, Тяжелая атлетика



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