Тяжелоатлет из Узбекистана получил олимпийскую награду спустя 8 лет

После перепроверки допинг-проб дисциплинарная комиссия дисквалифицировала тяжелоатлета из Украины, который завоевал в Лондоне золото в весе до 105 кг.

ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. Международный олимпийский комитет перераспределил медали тяжелоатлетов на Олимпийских играх-2012 после нашумевшего допинг-скандала с участием украинского спортсмена Алексея Торохия. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МОК.

После перепроверки допинг-проб дисциплинарная комиссия дисквалифицировала тяжелоатлета из Украины, который завоевал в Лондоне золото в весе до 105 кг.

Медаль высшей пробы перешла иранцу Навабу Насиршелалу, соответственно, "серебро" оказалось в руках Бартломея Бонка из Польши, а бронзовую награду получил узбекистанец Иван Ефремов.

Как рассказал спортсмен в интервью Sputnik Узбекистан, "сейчас эта медаль имеет значение только как память об Олимпийских играх-2012".

При этом Ефремов отметил, что не ожидает премирования, которое обычно происходит по итогам соревнований.

Спортсмен уже завершил карьеру и больше не готовится к выступлениям, а сосредоточен на тренерской деятельности. Теперь уже титулованный бронзовый призер ОИ-12 воспитывает молодых атлетов.

Тем не менее, рассказал спортсмен, поздравления с получением награды спустя 8 лет после завершения Олимпийских игр продолжают поступать от родных, друзей и коллег.