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Ворота на футбольном поле

АФУ наказала троих рефери за договорные матчи

© Sputnik / Антон Денисов
Спорт
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20201129/15497257/AFU-nakazala-troikh-referi-za-dogovornye-matchi.html

Специальная инспекция по контролю за футбольной деятельностью ранее выявила случаи коррупции в матчах Суперлиги и Про-лиги Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. В Ассоциации футбола Узбекистана рассказали об итогах заседаний комитета по этике, состоявшихся 17 и 25 ноября.

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На них была рассмотрена информация о более чем десяти арбитрах, тренерах и официальных лицах профессиональных клубов, протоколы матчей, отчеты инспекторов об играх, декларации судей о защите футбольной деятельности, видеозаписи подозрительных эпизодов.

По итогам заседаний были наказаны трое рефери — Ж. Ю. Мухтаров, Т. Н. Тухтасинов и А. С. Наджафалиев.

Рефери ФИФА и АФК Мухтарова отстранили на пять лет от любой связанной с футболом деятельности и оштрафовали на девяносто миллионов сумов "за участие в договорных матчах с целью повлиять на игру или ее исход в ряде футбольных матчей".

"Главный рефери АФУ Тухтасинов Т. Н. <...> отстранен от судейства на футбольный сезон 2021 года и оштрафован на десять миллионов сумов за участие в переговорах о влиянии на игру или ее исход в ряде футбольных матчей <...>, — говорится в публикации. — Главный рефери АФУ Наджафалиев А. С. <...> был отстранен от судейства до конца футбольного сезона 2020 года и оштрафован на семьдесят миллионов сумов за попытку искажения реальных фактов соревнований ПФЛУз".

Также на заседаниях были приняты решения о наложении штрафов на нескольких помощников судей, инспекторов и официальных лиц футбольных клубов, причастных к данным ситуациям.

Специальная инспекция по надзору за футбольной деятельностью АФУ продолжает расследование подозрительных ситуаций, отметили в пресс-службе.

Теги:
договорной матч, спорт, Футбол, Узбекистан



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