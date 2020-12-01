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Такой футбол нам не нужен: побоище игроков и фанатов в Фергане — видео

© Sputnik / Григорий Сысоев
Спорт
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20201201/15515638/Eto-ne-futbol-v-Fergane-igroki-i-bolelschiki-ustroili-besporyadki--video.html

Команда "Нефтчи" осталась недовольна результатом и устроила на футбольном поле беспорядки. К массовой драке присоединились и зрители матча.

ТАШКЕНТ, 1 дек — Sputnik. В Фергане состоялся мачт между командами "Нефтчи" и "Турон" для получения путевки в Суперлигу.

По данным издания Tribuna, со счетом 1:0 победу одержала команда "Турон". Однако игроки "Нефтчи" остались недовольны результатом и устроили на поле беспорядки. К ним также присоединились болельщики. Все участники потасовки набросились на судей и начали их избивать. Финальный аккорд игры закончился массовым разбирательством.

В настоящее время более подробная информация о произошедшем инциденте не разглашается. 

Теги:
судья, драка, беспорядки, Фергана, фанаты футбола, Футболист, Футбол



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