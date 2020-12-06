Футболистом Остоном Уруновым заинтересовался ФК "Рубин"

По словам гендиректора казанского клуба, 19-летний игрок из Узбекистана получит в команде игровое время, которое ему так необходимо.

ТАШКЕНТ, 6 дек — Sputnik. Гендиректор футбольного клуба "Рубин" Рустем Сайманов подтвердил в интервью изданию Sport24.ru, что казанский клуб сделал предложение "Спартаку" по переходу полузащитника Остона Урунова.

"Могу подтвердить слова Газизова, что "Рубин" отправил оффер "Спартаку" по Урунову. "Рубин" заинтересован в этом игроке, мы по нему в "Уфу" до перехода в "Спартак" тоже делали предложение. Урунов в "Спартаке" все равно не играет. Поэтому мы сделали предложение, и оно не просто так — значит, это тот игрок, который нужен "Рубину", отметил Сайманов.

По словам гендиректора казанского клуба, 19-летний игрок из Узбекистана получит в команде игровое время, которое ему так необходимо.

Напомним, Урунов перешел в "Спартак" в августе из "Уфы" и провел за "красно-белых" шесть официальных матчей, но результативными действиями не отметился.

Футболист вызывался в сборные Узбекистана разных возрастов, а летом 2019-го дебютировал за главную национальную команду.