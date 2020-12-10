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Отабек Умаров

Отабек Умаров выдвинут на пост вице-президента Олимпийского совета Азии

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Спорт
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20201210/15572565/Otabek-Umarov-vydvinut-na-post-vitse-prezidenta-Olimpiyskogo-soveta-Azii.html

Отабек Умаров до августа возглавлял Федерацию триатлона и Ассоциацию смешанных боевых искусств Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 10 дек - Sputnik. Председатель Федерации триатлона Узбекистана Отабек Умаров был выдвинут на должность вице-президента Олимпийского совета Азии, сообщает Национальный олимпийский комитет РУз.

Его кандидатуру утвердили на внеочередном заседании Исполкома НОК Узбекистана. Отабек Умаров до августа возглавлял Федерацию триатлона и Ассоциацию смешанных боевых искусств РУз.

"Кандидатура Отабека Умарова, имеющего большой спортивный и организационный потенциал, была выдвинут на должность вице-президента Олимпийского совета Азии", – говорится в информации.

В ходе мероприятия также был избран глава дирекции Азиатских юношеских игр "Ташкент-2025". На эту должность единогласно был утвержден генеральный секретарь НОК Ойбек Касимов.

Напомним, в 2025 году в Ташкенте впервые пройдут IV молодежные Азиатские игры.

Теги:
назначения, назначение, спорт, Узбекистан, Узбекистан, Национальный Олимпийский комитет Узбекистана



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