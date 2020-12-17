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Ташкент примет IV Юношеские Азиатские игры 2025 года

Ташкент примет IV юношеские Азиатские игры 2025 года — НОК Узбекистана

Пресс-служба НОК Узбекистана
Спорт
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Подписание соглашения между Узбекистаном и OСА о проведении крупного спортивного соревнования состоялось в рамках заседания генеральной Ассамблеи.

ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik. Ассамблея Олимпийского совета Азии (ОСА) официально подтвердила, что городом-организатором IV юношеских Азиатских игр 2025 года станет Ташкент, сообщает НОК Узбекистана.

В рамках заседания было подписано соглашение между Узбекистаном и OСА о проведении крупного спортивного соревнования.

"Контракт подписывали президент ОСА Шейх Ахмад Аль Сабах, вице-президент ОСА Отабек Умаров, председатель НОК Рустам Шаабдурахманов, первый заместитель министра физической культуры и спорта Равшан Ирматов и представитель Ташкентского городского хокимията Иззатбек Джураев", - отмечено в релизе.

Ожидается, что во время предстоящих соревнований в 2025 году в Узбекистан прибудет около пяти тысяч гостей. 

Теги:
Чемпионат Азии, Национальный Олимпийский комитет Узбекистана, Ташкент



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