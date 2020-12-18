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Хабиб Нурмагомедов

Хабиб Нурмагомедов стал победителем премии "Иностранный спортсмен года"

© Sputnik / Виталий Тимкив
Спорт
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20201218/15628643/Khabib-Nurmagomedov-stal-pobeditelem-premii-Inostrannyy-sportsmen-goda.html

Сам Хабиб Нурмагомедов заявил, что для него многое значит признание лучшим иностранным спортсменом мира 2020 года по версии "Би-би-си".

ТАШКЕНТ, 18 дек - Sputnik. Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов стал победителем премии BBC в номинации "Иностранный спортсмен года".

Награда вручается спортсменам не из Британии, которые внесли наибольший вклад в спорт в за год.

Среди соперников Хабиба в этой номинации были американский баскетболист Леброн Джеймс, ирландская девушка-боксер Кэти Тейлор, американский гольфист Дастин Джонсон, французская футболистка Венди Ренар. 

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Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)

Сам Хабиб Нурмагомедов заявил, что для него многое значит признание лучшим иностранным спортсменом мира 2020 года по версии "Би-би-си".

"Это награда многое значит для меня. Признание - это и есть одна из самых больших мотиваций как в жизни, так и в спорте", - написал Нурмагомедов в Instagram.

Напомним, Нурмагомедов 24 октября удушающим приемом победил американца Джастина Гэтжи и в третий раз защитил титул чемпиона UFC. Сразу после боя 32-летний россиянин объявил о завершении карьеры. Нурмагомедов одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения в смешанных единоборствах.

Теги:
премия, награда, Награда, Спортсмен, спорт, Хабиб Нурмагомедов



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