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Игроки “Пахтакор”

"Пахтакор" проведет матчи с "Зенитом" и "Спартаком"

Пресс-служба ФК “Пахтакор”
Спорт
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https://uz.sputniknews.ru/sport/20210106/15733723/Pakhtakor-provedet-matchi-s-Zenitom-i-Spartakom.html

Первые игры ташкентского клуба в 2021 году состоятся на тренировочном сборе в Дубае.

ТАШКЕНТ, 6 янв — Sputnik. Действующий чемпион Узбекистана "Пахтакор" на тренировочном сборе в Дубае проведет товарищеские матчи с российскими футбольными клубами "Зенит" и "Спартак".

Шота Арвеладзе в Пахтакоре
© Sputnik
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Как сообщили в пресс-службе узбекистанского ФК, игра с "Зенитом" состоится 24 января (начало в 12.00), со "Спартаком" — 30 января (17.00). Кроме того, 3 февраля "Пахтакор" встретится с командой "Рига" из Латвии (встреча стартует в 17.00).

"Зенит" после 19 туров лидирует в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), у него 41 очко. "Спартак" на третьем месте.

"Рига" — чемпион Латвии.

"Пахтакор" в 2020 году отправил в ворота соперников 100 мячей. Всего команда провела 38 игр. Пропущено было в общей сложности 25 голов.

Теги:
ОАЭ, Дубай, Россия, Узбекистан, спорт, футбол, ФК "Спартак", ФК "Зенит", ФК "Пахтакор"



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