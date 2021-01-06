В Ташкентской области построят олимпийскую деревню

Спорт 11:54 06.01.2021 (обновлено 12:18 06.01.2021) Получить короткую ссылку 194 0 1
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Новый объект создадут в ходе подготовки к IV летним Азиатским юношеским играм, которые пройдут в столице Узбекистана в 2025 году.
ТАШКЕНТ, 6 янв — Sputnik. В Бостанлыкском районе Ташкентской области будет построена олимпийская деревня, сообщил министр физической культуры и спорта Узбекистана Дилмурод Набиев.
Новый объект создадут в ходе подготовки к IV летним Азиатским юношеским играм, которые пройдут в столице республики в 2025 году.
По словам Набиева, олимпийская деревня будет отвечать международным требованиям. Уже началась практическая работа с Министерством строительства, отметил он.
Ожидается, что на Игры прибудут около пяти тысяч спортсменов, а также десять тысяч посетителей, в том числе тренеров, врачей, членов официальных делегаций и представителей СМИ.