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Министр физической культуры и спорта Узбекистана Дилмурод Набиев

В Ташкентской области построят олимпийскую деревню

Министерство физической культуры и спорта Узбекистана
Спорт
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Новый объект создадут в ходе подготовки к IV летним Азиатским юношеским играм, которые пройдут в столице Узбекистана в 2025 году.

ТАШКЕНТ, 6 янв — Sputnik. В Бостанлыкском районе Ташкентской области будет построена олимпийская деревня, сообщил министр физической культуры и спорта Узбекистана Дилмурод Набиев.

Ташкент примет IV Юношеские Азиатские игры 2025 года
Пресс-служба НОК Узбекистана
Ташкент примет IV юношеские Азиатские игры 2025 года — НОК Узбекистана
Новый объект создадут в ходе подготовки к IV летним Азиатским юношеским играм, которые пройдут в столице республики в 2025 году.

По словам Набиева, олимпийская деревня будет отвечать международным требованиям. Уже началась практическая работа с Министерством строительства, отметил он. 

Ожидается, что на Игры прибудут около пяти тысяч спортсменов, а также десять тысяч посетителей, в том числе тренеров, врачей, членов официальных делегаций и представителей СМИ.

Теги:
игры, Узбекистан, Ташкентская область, спорт



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