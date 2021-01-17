Хабиб Нурмагомедов назвал условие своего возвращения в UFC

Российский боец объявил о завершении карьеры 24 октября на UFC 254 после того, как победил Джастина Гэтжи.

ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, в каком случае готов подумать о возобновлении карьеры.

Об этом накануне российский боец поговорил с главой UFC Даной Уайт.

По словам промоутера, на Нурмагомедова в последнее время взвалилось очень много испытаний: это и смерть отца, и травма ноги, полученная перед боем с американцем Джастином Гэтжи.

"Мы договорились с Хабибом, что возьмем время, чтобы он пришел в себя. Хабиб чувствует, что он достиг всего чего хотел. У него нет мотивации возвращаться. На следующей неделе мы увидим два топ боя: Конор Макгрегор – Дастин Порье и Майкл Чендлер – Дэн Хукер. И Хабиб сказал, что если эти парни покажут что-то феноменальное, то он подумает о возвращении", — поделился Уайт.

Он добавил, что Нурмагомедову понравился также бой, который провел бразилец Чарльз Оливейра.

"Он (Хабиб. — Sputnik) не будет задерживать дивизион, если поймет, что возвращаться нет причин. Он хотел приехать на UFC 257, посмотрим", — заключил Уайт.

Напомним, что россиянин объявил о завершении карьеры в конце октября после сокрушительного боя с Гэтжи.

Позднее Нурмагомедов заявлял о своих планах вернуться уже в качестве тренера для молодого поколения. На его счету — 29 побед из 29 поединков в смешанных единоборствах, из них 13 — в UFC.