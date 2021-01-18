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Хоккеист перед началом матча

Беларусь лишили права проведения чемпионата мира по хоккею

© Sputnik / Владимир Федоренко
Спорт
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20210118/15814471/Belarus-lishili-prava-provedeniya-chempionata-mira-po-khokkeyu.html

Из-за вопросов безопасности, которые находятся вне контроля IIHF, совет IIHF сегодня подтвердил, что решение о переносе чемпионата мира по хоккею из Минска неизбежно.

ТАШКЕНТ, 18 янв - Sputnik. Совет Международной федерации хоккея (IIHF) принял решение не проводить матчи чемпионата мира (ЧМ) по хоккею 2021 года в Беларуси, сообщает РИА Новости.

"Из-за вопросов безопасности, которые находятся вне контроля IIHF, совет IIHF сегодня подтвердил, что решение о переносе чемпионата мира по хоккею из Минска неизбежно. Это решение было принято советом после завершения процедуры оценки процессов", — говорится в сообщении.

Заявка на проведение турнира от Беларуси и Латвии была совместной, совет IIHF рассмотрит статус второй страны как соорганизатора и оценит возможность организации чемпионата в одном месте для упрощения правил безопасности и переездов на фоне пандемии коронавируса.

Президент IIHF Рене Фазель 11 января в Минске обсудил с президентом Беларуси Александром Лукашенко подготовку к предстоящему чемпионату мира.

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Позднее руководитель федерации сообщил РИА Новости, что на спонсоров турнира оказывают давление и заставляют отказаться от сотрудничества, если чемпионат не будет перенесен из Беларуси.
Чемпионат мира по хоккею должен был пройти с 21 мая по 6 июня 2021 года в Минске и Риге.

После президентских выборов в Беларуси оппозиция начала добиваться введения международных санкций против властей республики, в том числе инициировала бойкот или отмену чемпионата мира по хоккею, направляя обращения в IIHF.

Теги:
хоккей, Спортсмен, спорт, Минск, Беларусь



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