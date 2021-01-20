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Марлен Чобанов стал футболистом Пахтакора

Марлен Чобанов стал футболистом "Пахтакора"

Пресс-служба футбольного клуба
Спорт
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20210120/15830583/Marlen-Chobanov-stal-futbolistom-Pakhtakora-.html

Клуб пожелал вернувшемуся в "Пахтакор" в качестве профессионального игрока Марлену успешной карьеры в команде.

ТАШКЕНТ, 20 янв - Sputnik. Пахтакор представил своего очередного новичка, сообщает пресс-служба.

"20-летний защитник является воспитанником футбольной школы "Пахтакор". Впоследствии Марлен продолжил выступать в клубах Украины, и с 2017 года защищал цвета киевского клуба "Оболонь". С Чобановым, который начал тренироваться в нашем клубе со второй половины прошлого года, достигнута договоренность на 2 года. Он присоединился к нашей команде как свободный агент", - говорится в сообщении.

Клуб пожелал вернувшемуся в "Пахтакор" в качестве профессионального игрока Марлену успешной карьеры в команде.

Напомним, ранее стало известно, что ФК "Пахтакор" возглавил голландский тренер Питер Хюистра - с 2017 года он работал помощником Шоты Арвеладзе. Он в течение пяти сезонов провел в известном клубе Шотландии – "Рейнджерс" и пять раз выигрывал с ним чемпионство. Также он играл в клубах "Гронинген", "Вендам", "Твенте", "Санфречче Хиросима", "Льерс" и "Розендаль".

Теги:
Спортсмен, спорт, Пахтакор, Футболист, футбол, Футбол



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