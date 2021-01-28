Профессиональный клуб по велоспорту создан в Узбекистане

Клуб будет иметь отдельные мужские и женские команды в направлении трека и шоссе. Подробности - в нашем материале.

ТАШКЕНТ, 28 янв - Sputnik. В Узбекистане впервые зарегистрирован профессиональный велосипедный клуб Uzbekistan Cycling Pro Team, сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета.

Штаб-квартира и основная база для тренировки спортсменов разместятся в столице Словении Любляне. Еще одна база будет находиться в Узбекистане.

"Согласно плану, такие велоспортсмены, как Муроджон Халмурадов и Ольга Забелинская, станут первыми райдерами, которые подпишут контракт с Uzbekistan Cycling Pro Team", - говорится в сообщении.

Клуб будет иметь отдельные мужские и женские команды в направлении трека и шоссе. В состав команды могут быть привлечены 16 мужчин и женщин, в том числе легионеры. Команда дебютирует на соревновании в Словении в марте.