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Велоспорт

Профессиональный клуб по велоспорту создан в Узбекистане

© Sputnik / Asatur Yesayants
Спорт
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20210128/15882563/Professionalnyy-klub-po-velosportu-sozdan-v-Uzbekistane.html

Клуб будет иметь отдельные мужские и женские команды в направлении трека и шоссе. Подробности - в нашем материале.

ТАШКЕНТ, 28 янв - Sputnik. В Узбекистане впервые зарегистрирован профессиональный велосипедный клуб Uzbekistan Cycling Pro Team, сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета.

Штаб-квартира и основная база для тренировки спортсменов разместятся в столице Словении Любляне. Еще одна база будет находиться в Узбекистане.

"Согласно плану, такие велоспортсмены, как Муроджон Халмурадов и Ольга Забелинская, станут первыми райдерами, которые подпишут контракт с Uzbekistan Cycling Pro Team", - говорится в сообщении.

Клуб будет иметь отдельные мужские и женские команды в направлении трека и шоссе. В состав команды могут быть привлечены 16 мужчин и женщин, в том числе легионеры. Команда дебютирует на соревновании в Словении в марте.

Теги:
велоспорт, велосипед, Спортсмен, спорт, Узбекистан, Узбекистан



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