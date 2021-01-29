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Экс-защитник "Спартака" Макеев перебрался в узбекский "Металлург"

© Sputnik / Александр Вильф
Спорт
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20210129/15895382/Eks-zaschitnik-Spartaka-Makeev-perebralsya-v-uzbekskiy-Metallurg.html

Свою яркую карьеру россиянин продолжит в узбекском футбольному клубе. Подробности — в материале.

ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. Бывший игрок московского "Спартака" Евгений Макеев перешел в команду узбекского "Металлурга".

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Фото: Twitter / fcsm_official
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Об этом сообщает портал Sport Express.

Тридцатиоднолетний футболист перебрался в новый ФК на правах свободного агента.

Макеев ранее выступал за "Ростов", "Сочи", "Арарат" и "Спартак". За красно-белых он играл целых 10 лет: с 2007 по 2017 годы. 

Это был настоящий успех: именно в составе "Спартака" Макеев дважды взял "серебро" чемпионата России (2009, 2012) и стал чемпионом страны (в 2017-м).

Он также отыграл три матча за сборную РФ.

С 2020-го футболист выступал за "Росич" и показал не менее блестящий результат: благодаря Макееву команда смогла одержать победу в чемпионате Москвы среди любительских футбольных клубов.

Теги:
Футболист, Футбол, ФК "Спартак"



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