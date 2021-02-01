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Олимпийский чемпион Абдувалиев награжден почетной медалью "За верную службу"

Пресс-служба Федерации легкой атлетики Узбекистана
Спорт
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Атлет имеет звание заслуженного мастера спорта в метании молота. В 1990 году он показал лучший результат в карьере, набрав 83.46 баллов

ТАШКЕНТ, 1 фев — Sputnik. Председатель Федерации легкой атлетики Узбекистана Андрей Хакимович Абдувалиев награжден медалью "Содиқ хизматлари учун" (За верную службу). Об этом сообщили в пресс-службе Федерации.

В церемонии награждения приняли участие первый замминистра физической культуры и спорта Равшан Ирматов, генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Узбекистана Ойбек Касымов и другие представители узбекского спорта.

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Пресс-служба президента Узбекистана
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Андрей Абдувалиев имеет звание заслуженного мастера спорта в метании молота. Он также является олимпийским чемпионом 1992 года (Барселона, Испания). Атлет дважды становился чемпионом мира — в 1993 году (Штутгарт, Германия) и в 1995-м (Гётеборг, Швеция). Помимо этого, он стал серебряным призером Азиатских игр, которые проходили в 1998 года в Бангкоке (Таиланд). В 1998 году в Фукуоко (Япония) спортсмен победил в чемпионате Азии.

Отмечается, что в 1990 году Абдувалиев показал лучший результат в карьере, набрав 83.46 баллов.

Напомним: Андрей Хакимович Абдувалиев занял пост президента Федерации легкой атлетики Узбекистана в мае 2018-го. Его кандидатура была одобрена генеральным секретарем НОК РУз Жасуром Матчановым и прочими участниками выборной конференции.

Теги:
Узбекистан, Федерация легкой атлетики Узбекистана, награждение, спорт



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