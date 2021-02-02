Оксана Чусовитина: мой зал в Узбекистане переоборудовали для больных COVID

Чтобы полноценно готовиться к Олимпийским играм, этапам Кубка мира и к чемпионату Азии, спортсменке пришлось выехать на сборы в Германию.

ТАШКЕНТ, 2 фев - Sputnik. Легендарная гимнастка Оксана Чусовитина в эксклюзивном интервью Sputnik Узбекистан рассказала о своей подготовке к Олимпийским играм, а также открыла тайну, когда примет решение о сотрудничестве с иностранным тренером.

- Оксана, доброго дня. Расскажите, как и где начался ваш год, как планируете выстраивать свою подготовку?

- Я сейчас нахожусь на сборах в Германии, наш Олимпийский комитет и федерация предоставили мне возможность тренироваться в хороших условиях. Дело в том, что наш основной зал в Узбекистане не готов, он был переоборудован для больных COVID. Поэтому я, чтобы полноценно готовиться к Олимпийским играм, этапам Кубка мира и к чемпионату Азии, выехала на сбор в Германию. Спасибо большое нашему Олимпийскому комитету и федерации, что предоставили мне такую возможность.

- Какие ближайшие планы касаемо соревновательной практики?

- Если будут этапы Кубка мира или чемпионат Азии – это будет великолепно, мы, конечно же, будем выступать, оценим свою форму. Будем смотреть вперед и готовиться к ОИ. Некоторые соревнования отменяются, некоторые пока еще стоят в графике мероприятий.

Никто из спортсменов не знает, будут ли точно этапы Кубка мира или еще какие-то соревнования. По последним сведениям, Олимпийские игры все же состоятся в этом году. Поэтому я целенаправленно готовлюсь к Олимпийским играм, несмотря ни на что.

- Кто готовит вас к летним Олимпийским играм и международным турнирам сейчас?

- На данный момент я работаю с иностранным тренером, пока мы присматриваемся друг к другу, точного ответа о сотрудничестве пока дать не можем. Посмотрим, как мы контактируем, думаю, что после этапа Кубка мира в Дохе, который должен состояться в начале марта, мы уже вместе сядем и дадим окончательный ответ касаемо нашего сотрудничества.

Хочу сказать огромное спасибо всем моим болельщикам, которые меня поддерживают. Желаю всем здоровья, счастья. Все будет хорошо.