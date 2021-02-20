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Под Ташкентом пройдет фестиваль Chimgan Ski Battle-2021

© AFP 2018 / Fabrice Coffrini
Спорт
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20210220/16049267/Pod-Tashkentom-proydet-festival-Chimgan-Ski-Battle-2021.html

По данным Минспорта, 20 февраля состязания пройдут в формате слалом, а 21-го - в виде бордер-кросса и ски-кросса.

ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. В Бостанлыкском районе Ташкентской области с 20 по 21 февраля состоится фестиваль Chimgan Ski Battle -2021. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта.

Соревнования пройдут на базе Клуба любителей горнолыжного спорта "12 ключей" в Чимгане и Республиканской школы высшего спорта по зимним и комплексным техническим видам спорта.

Мероприятие направлено на популяризацию и развитие зимних видов спорта: лыжи, сноуборд, горный туризм. 

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Известно, что 20 февраля состязания пройдут в формате слалом, а 21-го - в виде бордер-кросса и ски-кросса. По завершении соревнований состоится церемония закрытия Chimgan Ski Battle-2021, в рамках которой победители будут награждены памятными призами.

Напомним, фестиваль зимних видов спорта и отдыха организуется в рамках указа президента "О дополнительных мерах по ускоренному развитию туризма в Республике Узбекистан" и Кабинета министров "О дополнительных мерах по поддержке здорового образа жизни и повышению физической активности населения".




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