Узбекский форвард Бобур Абдухоликов начнет играть за украинский "Рух"

Футболист заключил соглашение с "желто-черными" сроком на три года с возможностью продления контракта еще на 12 месяцев.

ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. Украинский ФК "Рух" подписал контракт с 23-летним нападающим сборной Узбекистана Бобуром Абдухоликовим. Об этом сообщают в пресс-службе футбольного клуба.

Футболист заключил соглашение с "желто-черными" сроком на три года с возможностью продления контракта еще на 12 месяцев.

По данным пресс-службы, узбекский форвард будет выступать за "Рух" под шестнадцатым номером.

"У меня были предложения из других клубов на лучших условиях, но деньги для меня не главное. Хочу расти как футболист и проявить себя в Европе в хорошем чемпионате. Для меня "Рух" - это, так сказать, трамплин", - сказал Абдухоликов.

Ранее Абдухоликов играл за узбекский "Насаф". В составе каршинского клуба нападающий находился с 2015 года. За это время игрок провел более 100 матчей в узбекской Суперлиге и забил в ворота соперников 37 мячей. В отечественном ФК он стал серебряным (2017) и бронзовым (2016) призером Суперлиги. Также Бобур выступал в Азиатской лиге чемпионов.