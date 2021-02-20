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Бобур Абдихоликов

Узбекский форвард Бобур Абдухоликов начнет играть за украинский "Рух"

Футбольный клуб "Рух" г. Львов
Спорт
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Футболист заключил соглашение с "желто-черными" сроком на три года с возможностью продления контракта еще на 12 месяцев.

ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. Украинский ФК "Рух" подписал контракт с 23-летним нападающим сборной Узбекистана Бобуром Абдухоликовим. Об этом сообщают в пресс-службе футбольного клуба.

Бобур Абдихоликов
Футбольный клуб "Рух" г. Львов
Бобур Абдухоликов

Футболист заключил соглашение с "желто-черными" сроком на три года с возможностью продления контракта еще на 12 месяцев.

По данным пресс-службы, узбекский форвард будет выступать за "Рух" под шестнадцатым номером. 

"У меня были предложения из других клубов на лучших условиях, но деньги для меня не главное. Хочу расти как футболист и проявить себя в Европе в хорошем чемпионате. Для меня "Рух" - это, так сказать, трамплин", - сказал Абдухоликов.

Ранее Абдухоликов играл за узбекский "Насаф". В составе каршинского клуба нападающий находился с 2015 года. За это время игрок провел более 100 матчей в узбекской Суперлиге и забил в ворота соперников 37 мячей. В отечественном ФК он стал серебряным (2017) и бронзовым (2016) призером Суперлиги. Также Бобур выступал в Азиатской лиге чемпионов.

Теги:
ФК "Насаф", Узбекистан, Украина, фанаты футбола, Футболист, Футбол



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