Погиб футзал-игрок АГМК Тимур Бердиев

ТАШКЕНТ, 28 фев — Sputnik. Погиб выступавший за АГМК футзал-игрок Тимур Бердиев, сообщили в пресс-службе Ассоциации футбола Узбекистана (АФУ).

"Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибшего Тимура Бердиева", — говорится в публикации на Telegram-канале АФУ.

Тимур Бердиев родился в 1995 году. Начал свою карьеру в любительской лиге по футзалу. Защищал честь команд "Ардус", "Пахтакор", АГМК. В зимнее трансферное окно 2021 года должен был перейти в бишкекский "Фарватер".

По данным Daryo.uz, спортсмен погиб 27 февраля в результате ДТП на перевале "Камчик", когда возвращался из Андижана в Ташкент. Там произошла авария с участием трех машин, в одной из которых в качестве пассажира находился Бердиев.