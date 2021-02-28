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Тимур Бердиев

Погиб футзал-игрок АГМК Тимур Бердиев

Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана
Спорт
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20210228/16092614/Pogib-futzal-igrok-AGMK-Timur-Berdiev.html

Ассоциация футбола Узбекистана выразила соболезнования родным и близким спортсмена.

ТАШКЕНТ, 28 фев — Sputnik. Погиб выступавший за АГМК футзал-игрок Тимур Бердиев, сообщили в пресс-службе Ассоциации футбола Узбекистана (АФУ).

"Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибшего Тимура Бердиева", — говорится в публикации на Telegram-канале АФУ.

Тимур Бердиев родился в 1995 году. Начал свою карьеру в любительской лиге по футзалу. Защищал честь команд "Ардус", "Пахтакор", АГМК. В зимнее трансферное окно 2021 года должен был перейти в бишкекский "Фарватер".

По данным Daryo.uz, спортсмен погиб 27 февраля в результате ДТП на перевале "Камчик", когда возвращался из Андижана в Ташкент. Там произошла авария с участием трех машин, в одной из которых в качестве пассажира находился Бердиев.

Теги:
Ассоциация футбола Узбекистана, смерть, Футболист, гибель



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