Узбекские боксеры привезли шесть медалей из Болгарии

Традиционный турнир "Странджа-2021" проходил в Софии с 22 по 27 февраля. Победителем командного зачета стала сборная Болгарии, Узбекистан на втором месте, третье заняла Украина.

ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. Узбекские боксеры завоевали шесть медалей на турнире "Странджа-2021", прошедшем в Софии — столице Болгарии.

В копилке республики оказались еще три золотых и столько же бронзовых медалей, рассказали в Национальном олимпийском комитете РУз.

"Золото" получили: Бобоусмон Батуров (в весовой категории до 69 килограммов), Дилшод Рузметов (до 81 килограмма), Баходир Жалолов (свыше 91 килограмма).

"Бронза" досталась следующим спортсменам: Навбхор Ҳамидова (до 69 килограммов), Шахобиддин Зоиров (до 52 килограммов), Асадхужа Муйдинхужаев (до 63 килограммов).

Традиционный турнир "Странджа-2021" проходил с 22 по 27 февраля. Победителем командного зачета стала сборная Болгарии (пять золотых медалей, три бронзовых), Узбекистан на втором месте, третье заняла Украина (одна золотая медаль, три серебряных, две бронзовых).