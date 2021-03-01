22:26 01 Марта 2021
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB141.09
  • EUR12773.52
  • USD10549.65
Поиск
Узбекские боксеры завоевали шесть медалей на турнире Странджа-2021

Узбекские боксеры привезли шесть медалей из Болгарии

НОК Узбекистана
Спорт
Получить короткую ссылку
20820
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/07e5/03/01/16100773.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20210301/16100801/Uzbekskie-boksery-privezli-shest-medaley-iz-Bolgarii.html

Традиционный турнир "Странджа-2021" проходил в Софии с 22 по 27 февраля. Победителем командного зачета стала сборная Болгарии, Узбекистан на втором месте, третье заняла Украина.

ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. Узбекские боксеры завоевали шесть медалей на турнире "Странджа-2021", прошедшем в Софии — столице Болгарии.

В копилке республики оказались еще три золотых и столько же бронзовых медалей, рассказали в Национальном олимпийском комитете РУз.

"Золото" получили: Бобоусмон Батуров (в весовой категории до 69 килограммов), Дилшод Рузметов (до 81 килограмма), Баходир Жалолов (свыше 91 килограмма).

"Бронза" досталась следующим спортсменам: Навбхор Ҳамидова (до 69 килограммов), Шахобиддин Зоиров (до 52 килограммов),  Асадхужа Муйдинхужаев (до 63 килограммов).

Традиционный турнир "Странджа-2021" проходил с 22 по 27 февраля. Победителем командного зачета стала сборная Болгарии (пять золотых медалей, три бронзовых), Узбекистан на втором месте, третье заняла Украина (одна золотая медаль, три серебряных, две бронзовых).

Теги:
Узбекистанцы, Узбекистан, спорт, боксер, Бокс



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Актриса Кейт Хадсон на церемонии награждения премии Золотой глобус в США.
Кейт Хадсон, Галь Гадот, Кэтрин Зета-Джонс: лучшие наряды "Золотого глобуса"
В Сербии изготовили 2 км колбасы, чтобы накормить бедных — видео
По выделенке с ветерком: проект маршрута метробуса
По "выделенке" с ветерком: маршрут метробуса

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться