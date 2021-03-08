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Остон Урунов

Урунов, выступающий за "Уфу", получил травму в матче с "Уралом"

Фото: Twitter / fcsm_official
Спорт
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Sputnik Узбекистан
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Решение о том, примет ли он участие в следующем матче, будет принято тренерским и медицинским штабом, сообщили в клубе.

ТАШКЕНТ, 8 мар — Sputnik. Узбекский полузащитник Остон Урунов получил небольшую травму в матче чемпионата России против екатеринбургского "Урала", сообщили РИА Новости в клубе из Башкортостана.

Встреча 21-го тура чемпионата России состоялась в воскресенье в Екатеринбурге и завершилась со счетом 0:0. Урунов, выступающий за "Уфу" на правах аренды, был заменен на 41-й минуте.

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"Остон получил небольшую травму. Решение о том, примет ли он участие в следующем матче, будет принято тренерским и медицинским штабом", - сообщили в "Уфе".

"Уфа" в следующем матче на своем поле сыграет против казанского "Рубина" 14 марта.

Теги:
Остон Урунов, Футбол, спорт



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