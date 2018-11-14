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Туристы на улицах Бухары

Лоукостеры и новые отели: как Узбекистан намерен привлечь 7 млн туристов

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Туризм
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Власти республики хотят упростить визовые процедуры для граждан стран ЕС, а также построить новые гостиницы и хостелы.

ТАШКЕНТ, 14 ноя – Sputnik. Число иностранных туристов, прибывающих в Узбекистан, к 2025 году планируется увеличить в полтора раза – до 7,2 миллиона человек, проект концепции развития туризма в республике на ближайшие шесть лет обнародован в среду.

Разработчиком концепции выступил Госкомитет по развитию туризма Узбекистана.

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Ситуация на туристическом рынке Узбекистана характеризируется растущим спросом в так называемый "высокий туристский сезон" (март-июнь, сентябрь-ноябрь), загруженность гостиниц составляет почти 100%, указывается в концепции. Сдерживающими факторами развития отрасли являются дефицит гостиниц с международным классом обслуживания; неразвитость объектов инфраструктуры и продуманной системы организации досуга для иностранных туристов в вечернее и ночное время. Кроме того, отсутствует скоординированная политика перевозки пассажиров различными видами транспорта, что снижает доступность страны для туристов.

Реализация концепции будет "способствовать росту въезда в Республику Узбекистан иностранных посетителей до прогнозных 7,2 миллиона человек в 2025 году против 4,8 миллиона посетителей, ожидаемых по итогам 2018 года", - говорится в тексте документа.

При этом экспорт туристических услуг вырастет за этот период в 2,1 раза – до двух миллиардов долларов, число гостиниц – до 1,6 тысячи (+1,9 раза), турфирм и организаций – до 1,6 тысячи (+1,9 раза).

КПП Равот на границе Таджикистана и Узбекистана в городе Канибадам, архивное фото
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Концепция предусматривает в течение 2019-2025 годов дальнейшее упрощение визовых процедур для граждан стран ЕС и других регионов с развитым выездным туризмом. Кроме того, планируется построить 200 гостиниц, хостелов, гостиных дворов на 4,5 тысячи номеров, увеличить число зарубежных авиакомпаний, совершающих регулярные рейсы в Узбекистан, а также внедрить в некоторых аэропортах режим "Открытое небо" с привлечением авиакомпаний-лоукостеров.

Ранее посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов сообщил журналистам, что в январе-сентябре республику посетили 350 тысяч туристов из России, что в 1,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. По данным дипломата, сейчас граждане 101 государства могут провести в Узбекистане пять дней без визы, а количество стран с безвизовым режимом въезда в республику увеличилось до 17. В их число входит и Россия.

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Теги:
туристы, Туризм, Узбекистан



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