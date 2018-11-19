Узбекистан вошел в число лучших стран для приключений в 2019 году

ТАШКЕНТ, 19 ноя - Sputnik. Узбекистан вошел в список стран, поездки в которые могут обернуться самыми яркими приключениями в 2019 году, составленный Lonely Planet.
На первое место авторы рейтинга поставили Японию, где в 2019 году пройдет Кубок мира по регби, а в 2020 году - летняя Олимпиада.
Тройку замкнул Сенегал, где недавно появился новый аэропорт недалеко от Дакара.
Lonely Planet также советует в 2019 году для ярких впечатлений посетить Тайвань, Северная Шри-Ланка, Иордания, Исландия, Эфиопия и Италия.
Напомним, в этом году Узбекистан также попал в рейтинг самых лучших мест для путешествий в Азии по версии Lonely Planet.