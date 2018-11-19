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Туристы во время экскурсии

Инвесторы из 48 стран приехали на туристический форум в Узбекистан

© Пресс-служба Госкомтуризма РУз
Туризм
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В рамках форума они смогут получить земельные участки в республике под строительство объектов туристской инфраструктуры.

ТАШКЕНТ, 19 ноя - Sputnik. В Ташкенте открылся Международный инвестиционный форум в сфере туризма, передает пресс-служба Госкомтуризма Узбекистана.

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Мероприятие продлится до 21 ноября и соберет свыше 300 участников из 48 стран, среди которых инвесторы, представители международных финансовых институтов и организаций туристской сферы, руководители крупных отечественных и зарубежных компаний.

На форуме состоится презентация свыше 500 инвестиционных проектов со всех регионов Узбекистана, среди которых Чарвак, Samarkand city, Кадимий Бухоро и Olmazor City. Заявлены гостиничные и торговые комплексы, курортные зоны, оздоровительные центры, тематические парки и агротуристические кемпинги.

Туристы в Узбекистане
© Foto : Ольга Тальская
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В рамках форума инвесторы смогут получить земельные участки в республике под строительство объектов туристской инфраструктуры без проведения электронных аукционов.

Отметим, что за 10 месяцев 2018 года Узбекистан посетили 4,4 миллиона иностранцев. За аналогичный период 2017 года эта цифра составила 2,2 миллиона. Власти страны ожидают, что к концу текущего года количество иностранных посетителей превысит пять миллионов.

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Теги:
Инвестиции, Госкомтуризм, туристы, Туризм, Узбекистан



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