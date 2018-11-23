Почему россияне перестали испытывать трудности при въезде в Узбекистан

Если раньше прилетающие в Узбекистан россияне регулярно жаловались на различные трудности, то сейчас таких обращений поступает все меньше, заявили в посольстве.

ТАШКЕНТ, 23 ноя – Sputnik. Граждане России стали реже обращаться с жалобами на трудности в прохождении таможенного и паспортного контроля при въезде в Узбекистан, сообщает РИА Новости со ссылкой на заведующего консульским отделом посольства РФ в республике Ивана Фетисова.

"Обращений граждан России по поводу трудностей прохождения таможни в последний год не было ни одного", - сказал Фетисов. По его оценке, большую роль в этом сыграла введенная в 2018 году в аэропортах Узбекистана система двойного таможенного коридора.

Если раньше прилетающие в Узбекистан россияне также регулярно жаловались на длительное прохождение пограничных процедур, то сейчас таких обращений не поступает.

Дипломат считает, что в настоящий момент при въезде российских граждан нет такой большой проблемы, какой ранее была регистрация граждан.

"Единственное, что хорошо было бы изменить, - это правила регистрации. Безусловно, три дня - это маловато", - отметил Фетисов.

В соответствии с законом, иностранные граждане, прибывающие в Узбекистан, должны пройти регистрацию в течение трех дней с момента прибытия.

"Мы надеемся, что количество граждан России, которые хотят посетить Узбекистан, будет только увеличиваться", - добавил консул.

© Sputnik / Игорь Зарембо Генпрокуратура проследит за упрощением таможенных процедур

По его оценке, число россиян, посещающих Узбекистан в туристических и деловых целях, растет. Увеличилось количество рейсов между странами – не только между столицами, но и между областными центрами Узбекистана с Казанью, Санкт-Петербургом, Тюменью, Красноярском.

Как сообщил посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов журналистам, в январе-сентябре республику посетили 350 тысяч туристов из России, что в 1,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. По данным дипломата, сейчас граждане 101 государства могут провести в Узбекистане пять дней без визы, а количество стран с безвизовым режимом въезда в республику увеличилось до 17. В их число входит и Россия.

С 1 января 2018 года в международных аэропортах Узбекистана действует система двойного коридора. Пассажиры, имеющие при себе товары, подлежащие письменному декларированию, направляются в "красный коридор", а те, кто подтверждает у себя отсутствие таких товаров, — в "зеленый".