Будет чудо, но не сразу: сделает ли курорт Amirsoy из Узбекистана Швейцарию

ТАШКЕНТ, 23 ноя – Sputnik. Помимо давно существующего горнолыжного курорта Чимган в республике полным ходом идет строительство нового горнолыжного комплекса, призванного придать этому виду тризма в стране новый импульс.
Ранее в узбекских СМИ появлялась информация о том, что при реализации проекта возникли определенные сложности, связанные с полным отсутствием дорожной инфраструктуры на месте и перебоями с энергоснабжением, что ставило под вопрос сроки запуска объекта. Sputnik Узбекистан выяснил, как обстоят дела на площадке сегодня, когда курорт примет первых гостей и самое главное — каким образом можно будет до него добраться.
Все идет по плану
В последние годы узбекистанцы все чаще стали отдавать предпочтение соседним зимним курортам в Кыргызстане и Казахстане. Основной причиной была налаженная там инфраструктура. Несмотря на уникальность горного рельефа, Узбекистан проигрывает конкуренцию именно по этому пункту.
Проект общей стоимостью более 100 миллионов евро реализует компания PGI Management с применением передовых технологий отрасли. Курорт будет оборудован подъемниками гондольного, конвейерного и кресельного типов и современной билетно-пропускной системой. Обещают строители и идеальный "вельвет" на склоне гор.
К 2022 году сеть горнолыжных трасс разной степени сложности будет составлять 21,3 километра. В Amirsoy будут действовать семь канатных дорог, сноуборд-парк, спортивная школа, рестораны и отели.
"Мы делаем некую революцию на этом рынке, потому что с сервисом в стране реальная проблема, особенно в горах. Сейчас у нас тестовый режим. Мы пытаемся это объяснить людям, чтобы они понимали — чуда сразу не произойдет", — пояснил представитель Amirsoy Mountain Resort.
Таким образом, в настоящее время работа в самом разгаре.
И зимой, и летом — что когда откроется
Первый этап проекта включает строительство двух канатных дорог протяженностью более трех километров, а также нескольких новых горнолыжных трасс различной сложности. В настоящее время возводится парк-отель Le Chalet, состоящий из 32 деревянных домиков-шале, лес для которых специально доставили из Ленинградской области. В январе на курорте заработает первый ресторан.
"Мы себя позиционируем как курорт, доступный для всех слоев общества, здесь также не будут действовать возрастные ограничения. Предусмотрены скидки для инвалидов, пенсионеров и студентов. Дети до 5 лет будут обслуживаться бесплатно", — пояснил представитель Amirsoy Mountain Resort.
Не забыли застройщики и об экологии — часть уникальных деревьев Угам-Чаткальского национального природного парка были перенесены, кроме того, весной планируется высадить в парке 25 тысяч саженцев и проводить на регулярной основе экологические субботники.
Главный вопрос — как доехать?
По информации Sputnik, застройщикам удалось договориться с АО "Узбекистон темир йуллари" и Узбекским агентством автомобильного транспорта о налаживании регулярного сообщения с курортом.
"Есть железная дорога из Ташкента до Газалкента, сейчас речь идет о том, чтобы запустить экспресс по два рейса в день, а уже там гостей будут ждать специальные шаттлы", — прокомментировал представитель Amirsoy Mountain Resort.
В перспективе аналогичные маршруты из Газалкента планируется открыть до Чимгана и Бельдерсая.
Горы туристических возможностей
Еще с советских времен горнолыжники с особой любовью относятся к Чимгану. Несмотря на проблемы в инфраструктуре, туда до сих пор каждый год приезжают покататься любители зимних видов спорта практически со всех стран СНГ.
"Из-за особенностей местного климата структура снежного покрова там одна из лучших в мире. Снег не любит сильных морозов, потому что кристаллы начинают заостряться, ухудшая скольжение. Такая проблема, к примеру, есть в Кыргызстане, где сильные ветра и холода", — пояснил мастер спорта по сноубордингу, один из основателей фрирайд-сообщества Узбекистана shiPOWnik Олег Шеламонов.
Помимо идеальных трасс владельцы комплекса обещают умеренные цены. Кроме того, привлечь туристов должно и удачное расположение комплекса — в полутора часах езды от столицы.