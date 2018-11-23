Будет чудо, но не сразу: сделает ли курорт Amirsoy из Узбекистана Швейцарию

Открытия нового горнолыжного курорта в Узбекистане ждут давно. Корреспондент Sputnik выяснил, когда любители лыж и сноуборда смогут опробовать современные трассы и во сколько это обойдется.

ТАШКЕНТ, 23 ноя – Sputnik. Помимо давно существующего горнолыжного курорта Чимган в республике полным ходом идет строительство нового горнолыжного комплекса, призванного придать этому виду тризма в стране новый импульс.

Ранее в узбекских СМИ появлялась информация о том, что при реализации проекта возникли определенные сложности, связанные с полным отсутствием дорожной инфраструктуры на месте и перебоями с энергоснабжением, что ставило под вопрос сроки запуска объекта. Sputnik Узбекистан выяснил, как обстоят дела на площадке сегодня, когда курорт примет первых гостей и самое главное — каким образом можно будет до него добраться.

Все идет по плану

В последние годы узбекистанцы все чаще стали отдавать предпочтение соседним зимним курортам в Кыргызстане и Казахстане. Основной причиной была налаженная там инфраструктура. Несмотря на уникальность горного рельефа, Узбекистан проигрывает конкуренцию именно по этому пункту.

OOO Amirsoy Строительство горного курорта Amirsoy

Изменить ситуацию призван один из крупнейших и ожидаемых туристических объектов республики, который с лета этого года строится в Бостанлыкском районе Ташкентской области. Горнолыжный курорт Amirsoy позиционируется как зона отдыха мирового уровня, отвечающая самым высоким стандартам комфорта, качества и безопасности.

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Несмотря на возникшие ранее сложности, в настоящее время работы вернулись к запланированному графику, так что к Новому году строители обещают запустить в эксплуатацию первые объекты.

Проект общей стоимостью более 100 миллионов евро реализует компания PGI Management с применением передовых технологий отрасли. Курорт будет оборудован подъемниками гондольного, конвейерного и кресельного типов и современной билетно-пропускной системой. Обещают строители и идеальный "вельвет" на склоне гор.

К 2022 году сеть горнолыжных трасс разной степени сложности будет составлять 21,3 километра. В Amirsoy будут действовать семь канатных дорог, сноуборд-парк, спортивная школа, рестораны и отели.

OOO Amirsoy Строительство горного курорта Amirsoy

В компании пояснили, что введение в строй столь сложного и масштабного проекта будет проходить поэтапно. Завершение первого этапа запланировано на 2019 год, однако новые горнолыжные трассы откроются уже этой зимой.

"Мы делаем некую революцию на этом рынке, потому что с сервисом в стране реальная проблема, особенно в горах. Сейчас у нас тестовый режим. Мы пытаемся это объяснить людям, чтобы они понимали — чуда сразу не произойдет", — пояснил представитель Amirsoy Mountain Resort.

Таким образом, в настоящее время работа в самом разгаре.

И зимой, и летом — что когда откроется

Первый этап проекта включает строительство двух канатных дорог протяженностью более трех километров, а также нескольких новых горнолыжных трасс различной сложности. В настоящее время возводится парк-отель Le Chalet, состоящий из 32 деревянных домиков-шале, лес для которых специально доставили из Ленинградской области. В январе на курорте заработает первый ресторан.

OOO Amirsoy Строительство горного курорта Amirsoy

Кроме того, этой зимой откроется инструкторская школа, где местные и иностранные специалисты будут обучать всех желающих. Также ожидается запуск пунктов проката, а для юных посетителей предусмотрен снежный парк и тюбинг.

"Мы себя позиционируем как курорт, доступный для всех слоев общества, здесь также не будут действовать возрастные ограничения. Предусмотрены скидки для инвалидов, пенсионеров и студентов. Дети до 5 лет будут обслуживаться бесплатно", — пояснил представитель Amirsoy Mountain Resort.

В планах у компании организовать в этом году большую новогоднюю ярмарку, которая продлится целый месяц. На курорте также пройдут любительские соревнования по горнолыжному спорту.

Не забыли застройщики и об экологии — часть уникальных деревьев Угам-Чаткальского национального природного парка были перенесены, кроме того, весной планируется высадить в парке 25 тысяч саженцев и проводить на регулярной основе экологические субботники.

OOO Amirsoy Строительство объектов инфраструктуры на горном курорте Amirsoy

Главный вопрос — как доехать?

На втором этапе строительства планируется расширение зоны отдыха на юго-запад, там будет создаваться так называемая "вторая долина" Amirsoy. К лету гости курорта смогут совершить трекинг, велосипедные прогулки, спуститься по скоростной трассе на велосипеде и полетать на параплане с профессиональным пилотом. Помимо этого в комплексе появятся веревочный лагерь, новые рестораны, два озера, бассейны и площадки для проведения различных фестивалей и многое другое.

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Транспортная доступность — самый актуальный вопрос для потенциальных гостей будущего курорта. Комплекс строится по сути на пустом месте, где до этого ничего не было, поэтому все необходимые подъездные пути приходится возводить с нуля, пояснили в компании.

По информации Sputnik, застройщикам удалось договориться с АО "Узбекистон темир йуллари" и Узбекским агентством автомобильного транспорта о налаживании регулярного сообщения с курортом.

"Есть железная дорога из Ташкента до Газалкента, сейчас речь идет о том, чтобы запустить экспресс по два рейса в день, а уже там гостей будут ждать специальные шаттлы", — прокомментировал представитель Amirsoy Mountain Resort.

В перспективе аналогичные маршруты из Газалкента планируется открыть до Чимгана и Бельдерсая.

Горы туристических возможностей

Еще с советских времен горнолыжники с особой любовью относятся к Чимгану. Несмотря на проблемы в инфраструктуре, туда до сих пор каждый год приезжают покататься любители зимних видов спорта практически со всех стран СНГ.

"Из-за особенностей местного климата структура снежного покрова там одна из лучших в мире. Снег не любит сильных морозов, потому что кристаллы начинают заостряться, ухудшая скольжение. Такая проблема, к примеру, есть в Кыргызстане, где сильные ветра и холода", — пояснил мастер спорта по сноубордингу, один из основателей фрирайд-сообщества Узбекистана shiPOWnik Олег Шеламонов.

Помимо идеальных трасс владельцы комплекса обещают умеренные цены. Кроме того, привлечь туристов должно и удачное расположение комплекса — в полутора часах езды от столицы.