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Горный курорт Amirsoy

Будет чудо, но не сразу: сделает ли курорт Amirsoy из Узбекистана Швейцарию

OOO Amirsoy
Туризм
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Открытия нового горнолыжного курорта в Узбекистане ждут давно. Корреспондент Sputnik выяснил, когда любители лыж и сноуборда смогут опробовать современные трассы и во сколько это обойдется.

ТАШКЕНТ, 23 ноя – Sputnik. Помимо давно существующего горнолыжного курорта Чимган в республике полным ходом идет строительство нового горнолыжного комплекса, призванного придать этому виду тризма в стране новый импульс.

Ранее в узбекских СМИ появлялась информация о том, что при реализации проекта возникли определенные сложности, связанные с полным отсутствием дорожной инфраструктуры на месте и перебоями с энергоснабжением, что ставило под вопрос сроки запуска объекта. Sputnik Узбекистан выяснил, как обстоят дела на площадке сегодня, когда курорт примет первых гостей и самое главное — каким образом можно будет до него добраться. 

Все идет по плану 

В последние годы узбекистанцы все чаще стали отдавать предпочтение соседним зимним курортам в Кыргызстане и Казахстане. Основной причиной была налаженная там инфраструктура. Несмотря на уникальность горного рельефа, Узбекистан проигрывает конкуренцию именно по этому пункту.

Строительство горного курорта Amirsoy
OOO Amirsoy
Строительство горного курорта Amirsoy
Изменить ситуацию призван один из крупнейших и ожидаемых туристических объектов республики, который с лета этого года строится в Бостанлыкском районе Ташкентской области. Горнолыжный курорт Amirsoy позиционируется как зона отдыха мирового уровня, отвечающая самым высоким стандартам комфорта, качества и безопасности.

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Несмотря на возникшие ранее сложности, в настоящее время работы вернулись к запланированному графику, так что к Новому году строители обещают запустить в эксплуатацию первые объекты.

Проект общей стоимостью более 100 миллионов евро реализует компания PGI Management с применением передовых технологий отрасли. Курорт будет оборудован подъемниками гондольного, конвейерного и кресельного типов и современной билетно-пропускной системой. Обещают строители и идеальный "вельвет" на склоне гор.  

К 2022 году сеть горнолыжных трасс разной степени сложности будет составлять 21,3 километра. В Amirsoy будут действовать семь канатных дорог, сноуборд-парк, спортивная школа, рестораны и отели.

Возведение канатной дороги на горном курорте Amirsoy
OOO Amirsoy
Строительство горного курорта Amirsoy
В компании пояснили, что введение в строй столь сложного и масштабного проекта будет проходить поэтапно. Завершение первого этапа запланировано на 2019 год, однако новые горнолыжные трассы откроются уже этой зимой.

"Мы делаем некую революцию на этом рынке, потому что с сервисом в стране реальная проблема, особенно в горах. Сейчас у нас тестовый режим. Мы пытаемся это объяснить людям, чтобы они понимали — чуда сразу не произойдет", — пояснил представитель Amirsoy Mountain Resort.

Таким образом, в настоящее время работа в самом разгаре.

И зимой, и летом — что когда откроется 

Первый этап проекта включает строительство двух канатных дорог протяженностью более трех километров, а также нескольких новых горнолыжных трасс различной сложности. В настоящее время возводится парк-отель Le Chalet, состоящий из 32 деревянных домиков-шале, лес для которых специально доставили из Ленинградской области. В январе на курорте заработает первый ресторан.

Строительство деревянных домиков-шале на горном курорте Amirsoy
OOO Amirsoy
Строительство горного курорта Amirsoy
Кроме того, этой зимой откроется инструкторская школа, где местные и иностранные специалисты будут обучать всех желающих. Также ожидается запуск пунктов проката, а для юных посетителей предусмотрен снежный парк и тюбинг. 

"Мы себя позиционируем как курорт, доступный для всех слоев общества, здесь также не будут действовать возрастные ограничения. Предусмотрены скидки для инвалидов, пенсионеров и студентов. Дети до 5 лет будут обслуживаться бесплатно", — пояснил представитель Amirsoy Mountain Resort.

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В планах у компании организовать в этом году большую новогоднюю ярмарку, которая продлится целый месяц. На курорте также пройдут любительские соревнования по горнолыжному спорту.

Не забыли застройщики и об экологии — часть уникальных деревьев Угам-Чаткальского национального природного парка были перенесены, кроме того, весной планируется высадить в парке 25 тысяч саженцев и проводить на регулярной основе экологические субботники.

Строительство объектов инфраструктуры на горном курорте Amirsoy
OOO Amirsoy
Строительство объектов инфраструктуры на горном курорте Amirsoy
На втором этапе строительства планируется расширение зоны отдыха на юго-запад, там будет создаваться так называемая "вторая долина" Amirsoy. К лету гости курорта смогут совершить трекинг, велосипедные прогулки, спуститься по скоростной трассе на велосипеде и полетать на параплане с профессиональным пилотом. Помимо этого в комплексе появятся веревочный лагерь, новые рестораны, два озера, бассейны и площадки для проведения различных фестивалей и многое другое.

Главный вопрос — как доехать? 

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Транспортная доступность — самый актуальный вопрос для потенциальных гостей будущего курорта. Комплекс строится по сути на пустом месте, где до этого ничего не было, поэтому все необходимые подъездные пути приходится возводить с нуля, пояснили в компании.

По информации Sputnik, застройщикам удалось договориться с АО "Узбекистон темир йуллари" и Узбекским агентством автомобильного транспорта о налаживании регулярного сообщения с курортом.

"Есть железная дорога из Ташкента до Газалкента, сейчас речь идет о том, чтобы запустить экспресс по два рейса в день, а уже там гостей будут ждать специальные шаттлы", — прокомментировал представитель Amirsoy Mountain Resort. 

В перспективе аналогичные маршруты из Газалкента планируется открыть до Чимгана и Бельдерсая. 

Горы туристических возможностей

Еще с советских времен горнолыжники с особой любовью относятся к Чимгану. Несмотря на проблемы в инфраструктуре, туда до сих пор каждый год приезжают покататься любители зимних видов спорта практически со всех стран СНГ.  

"Из-за особенностей местного климата структура снежного покрова там одна из лучших в мире. Снег не любит сильных морозов, потому что кристаллы начинают заостряться, ухудшая скольжение. Такая проблема, к примеру, есть в Кыргызстане, где сильные ветра и холода", — пояснил мастер спорта по сноубордингу, один из основателей фрирайд-сообщества Узбекистана shiPOWnik Олег Шеламонов.  

Помимо идеальных трасс владельцы комплекса обещают умеренные цены. Кроме того, привлечь туристов должно и удачное расположение комплекса — в полутора часах езды от столицы.  

На склоне строящегося горного курорта Amirsoy
OOO Amirsoy
На склоне строящегося горного курорта Amirsoy



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