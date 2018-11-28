В Хиве устанавливают круглосуточные банкоматы

Туристы и местные жители смогут снимать через эти терминалы иностранную или национальную валюту.

ТАШКЕНТ, 28 ноя – Sputnik. В Хиве на территории крепости Ичан-Кала начали устанавливать круглосуточные банкоматы.

© Sputnik / Наталья Селиверстова В каких городах Узбекистана появятся магазины Duty Free

По данным Госкомтуризма Узбекистана, до конца января в городе появится 28 дополнительных терминалов. Через эти банкоматы можно будет снять иностранную или национальную валюту.

Терминалы будут принимать банковские карты международных платежных систем Visa, Mastercard, American Express, China Union Pay.

Банкоматы устанавливают в соответствии с постановлением президента Узбекистана Шавката Мирзиёева "О программе комплексного развития туристического потенциала города Хивы и Хорезмской области на 2017-2021 годы".