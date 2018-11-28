В сорока городах Узбекистана построят мини-гостиницы и хостелы

ТАШКЕНТ, 28 ноя – Sputnik. В Узбекистане запущено активное строительство мини-гостиниц и хостелов, пишет nuz.uz.

В планах властей - возвести 345 таких средств размещения в 41 городе республики.

Заместитель премьер-министра Азиз Абдухакимов обратил внимание на то, что небольшие гостиницы в экономическом плане менее зависимы от изменения конъюнктуры рынка гостиничных услуг и имеют возможность быстрой ценовой переориентации.

Ранее сообщалось, что за девять месяцев 2018 года Узбекистан посетили 4,4 миллиона человек, что в два раза больше, чем за аналогичный период 2017 года.