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Хостел

В сорока городах Узбекистана построят мини-гостиницы и хостелы

© Sputnik / Руслан Кривобок
Туризм
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Маломестные гостиницы в республике помогут создать комфортные условия для размещения путешествующих.

ТАШКЕНТ, 28 ноя – Sputnik. В Узбекистане запущено активное строительство мини-гостиниц и хостелов, пишет nuz.uz.

В планах властей - возвести 345 таких средств размещения в 41 городе республики.

Заместитель премьер-министра Азиз Абдухакимов обратил внимание на то, что небольшие гостиницы в экономическом плане менее зависимы от изменения конъюнктуры рынка гостиничных услуг и имеют возможность быстрой ценовой переориентации. 

Ранее сообщалось, что за девять месяцев 2018 года Узбекистан посетили 4,4 миллиона человек, что в два раза больше, чем за аналогичный период 2017 года. 

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Теги:
Гостиничный бизнес, гостиница, Туризм, Азиз Абдухакимов



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