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Прошла церемония вручения диплома Посла туризма Узбекистана в Индонезии

В Ташкенте наградили посла туризма Узбекистана в Индонезии

Госкомтуризма Узбекистана
Туризм
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Диплом получила ректор университета Гунадарма Эко Шри Маргианти, она многое сделала для укрепления дружбы двух стран.

ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. В конференц-зале гостиницы Ичан Кала в Ташкенте прошла официальная церемония вручения диплома посла туризма Узбекистана и Индонезии, сообщает пресс-служба Госкомтуризма.

Его получила ректор университета Гуанадарма Эко Шри Маргианти, ранее в 2018 году она также получила звание почетного профессора Ташкентского государственного экономического университета.

Диплом посла туризма Узбекистана в Индонезии получила ректор университета
Госкомтуризма Узбекистана
Диплом посла туризма Узбекистана в Индонезии получила ректор университета

"В программе мероприятия было проведение презентаций о госпоже Маргианти и ее деятельности в сфере укрепления дружбы между Узбекистаном и Индонезией, о дальнейших проектах в сфере продвижения турпотенциала Узбекистана в Индонезии ", - уточняется в сообщении ведомства.

В этом году Узбекистан многое сделал для развития въездного туризма, среди основных достижений – введение с 10 февраля безвизового режима для восьми стран, включая и Индонезию, введение упрощенного режима получения виз для 50 стран, внедрение транзитных виз для 101 страны, запуск системы E-visa.

Теги:
Узбекистан, Ташкент, Туризм, Индонезия



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