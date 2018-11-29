В Ташкенте наградили посла туризма Узбекистана в Индонезии

Диплом получила ректор университета Гунадарма Эко Шри Маргианти, она многое сделала для укрепления дружбы двух стран.

ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. В конференц-зале гостиницы Ичан Кала в Ташкенте прошла официальная церемония вручения диплома посла туризма Узбекистана и Индонезии, сообщает пресс-служба Госкомтуризма.

Его получила ректор университета Гуанадарма Эко Шри Маргианти, ранее в 2018 году она также получила звание почетного профессора Ташкентского государственного экономического университета.

Госкомтуризма Узбекистана Диплом посла туризма Узбекистана в Индонезии получила ректор университета

"В программе мероприятия было проведение презентаций о госпоже Маргианти и ее деятельности в сфере укрепления дружбы между Узбекистаном и Индонезией, о дальнейших проектах в сфере продвижения турпотенциала Узбекистана в Индонезии ", - уточняется в сообщении ведомства.

В этом году Узбекистан многое сделал для развития въездного туризма, среди основных достижений – введение с 10 февраля безвизового режима для восьми стран, включая и Индонезию, введение упрощенного режима получения виз для 50 стран, внедрение транзитных виз для 101 страны, запуск системы E-visa.