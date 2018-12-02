Сейчас граждане Узбекистана без предварительной визы могут пересечь границы 63 стран.

ТАШКЕНТ, 2 дек – Sputnik. Узбекский паспорт в рейтинге самых мощных в мире поднялся на пять строчек по сравнению с 2017 годом. Об этом свидетельствуют данные Passport Index.

В настоящее время узбекистанцы могут путешествовать без предварительной визы в 63 страны, год назад их было 54. Таким образом, с 73 строчки Узбекистан за год поднялся на 68-ую.

Самым сильным в мире стал паспорт Объединенных Арабских Эмиратов – его владельцы могут без предварительной визы побывать в 167 странах.

На втором месте оказался Сингапур - гражданам этой страны не нужна заранее оформленная виза в 166 стран. Такое же количество государств разрешается посещать без соответствующего разрешения с паспортом Германии.

Замыкает рейтинг Passport Index паспорт Афганистана. Его обладатель может поехать только в 29 стран, не запросив предварительно визу.