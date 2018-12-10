17:19 10 Декабря 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB123.85
  • EUR9408.25
  • USD8314.85
Поиск
Туристы на улицах Бухары

Почти на четверть выросло число турпоездок россиян в Узбекистан

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Туризм
Получить короткую ссылку
62 0 0

Российские туристы совершили 114 тысяч поездок в республику за 9 месяцев 2018 года.

ТАШКЕНТ, 10 дек – Sputnik. Количество туристических поездок россиян в Узбекистан увеличилось на 23 процента по сравнению с прошлым годом.

Плов
© Foto : Денис Говорухин
Плов вместо оливье: почему Новый год нужно праздновать в Узбекистане

По данным агентства "ТурСтат", всего российские путешественники совершили 114 тысяч поездок в страну плова.

Агентство составило рейтинг стран, которые российские туристы посетили в 2018 году, проанализировав статистику выездных туристских поездок из России за рубеж за 9 месяцев с 1 января по 30 сентября 2018 года. 

Кроме того, среди стран СНГ россиянам полюбился Казахстан - 2 310 000 поездок.

Ранее аналитическое агентство "ТурСтат" включило Ташкент в рейтинг лучших городов СНГ для осенних путешествий, столица Узбекистана заняла пятую строчку в списке.

По теме

Чем привлечь туристов: Мирзиёев дал совет в Хиве
Актер Михаил Пореченков поехал посмотреть Самарканд



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Мужчина говорит по телефону, фото из архива
    На связи!

    Представители министерств России и Азербайджана уверены, что смогут существенно снизить стоимость звонков в роуминге для жителей двух стран.

  • Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей
    Визовый компромисс

    Глава МИД Беларуси заявил, что Минск и Москва нашли компромисс относительно взаимного признания виз.

  • Кадр из фильма Меня Зовут Махаз. Режиссер Инар Нармания
    Международное признание

    Фильм Инара Нармания "Меня зовут Махаз" победил в номинации "Лучший режиссер короткометражного фильма" на фестивале кино в Архангельске.

  • Председатель ЦИК Армении Тигран Мукучян в день выборов совета старейшин Еревана (23 сентября 2018). Еревaн
    Выбор сделан

    Центральная избирательная комиссия подвела предварительные итоги выборов в Национальное собрание Армении.

  • Пробитая пулей каска времён Второй мировой войны на могиле советских воинов
    Какие-то "УРОDЫ"

    В Риге вандалы осквернили мемориал советским воинам, павшим во время Великой Отечественной войны, и оставили подпись.

  • Медовые пряники
    Аромат Рождества

    В Литве появилась возможность отправлять письма с марками, которые пахнут елью, апельсинами и корицей.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

На Красной площади появилась ГУМ-ярмарка с каруселью и качелями
Зимнее волшебство: как Москва готовится к Новому году
Праздник к нам приходит: Санта-Клаусы заполонили центр Нью-Йорка
Как россияне относятся к Узбекистану
Что думают об Узбекистане россияне

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054