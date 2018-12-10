Почти на четверть выросло число турпоездок россиян в Узбекистан

Российские туристы совершили 114 тысяч поездок в республику за 9 месяцев 2018 года.

ТАШКЕНТ, 10 дек – Sputnik. Количество туристических поездок россиян в Узбекистан увеличилось на 23 процента по сравнению с прошлым годом.

© Foto : Денис Говорухин Плов вместо оливье: почему Новый год нужно праздновать в Узбекистане

По данным агентства "ТурСтат", всего российские путешественники совершили 114 тысяч поездок в страну плова.

Агентство составило рейтинг стран, которые российские туристы посетили в 2018 году, проанализировав статистику выездных туристских поездок из России за рубеж за 9 месяцев с 1 января по 30 сентября 2018 года.

Кроме того, среди стран СНГ россиянам полюбился Казахстан - 2 310 000 поездок.

Ранее аналитическое агентство "ТурСтат" включило Ташкент в рейтинг лучших городов СНГ для осенних путешествий, столица Узбекистана заняла пятую строчку в списке.