Ташкент обрел новое лицо

Логотип создан в рамках формирования туристического бренда столицы и будет нанесен на соответствующую продукцию.

ТАШКЕНТ, 13 дек — Sputnik. Столичный хокимият представил новый логотип города Ташкента. Об этом сообщает пресс-служба администрации узбекской столицы.

Хокимият города Ташкента Логотип города Ташкент

В сообщении говорится, что логотип создан в рамках формирования туристического бренда города.

"Он будет использоваться на международных и местных туристических выставках, торговых ярмарках, рекламных баннерах и рекламных щитах, видеороликах, путеводителях", - указывает пресс-служба.

Логотип был представлен на встрече с участием руководителей соответствующих ведомств во главе с исполняющим обязанности хокима Джахонгиром Артыкходжаевым.

Информации о том, кто разрабатывал логотип, нет.