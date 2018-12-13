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Ташкент обрел новое лицо

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Туризм
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11520

Логотип создан в рамках формирования туристического бренда столицы и будет нанесен на соответствующую продукцию.

ТАШКЕНТ, 13 дек — Sputnik. Столичный хокимият представил новый логотип города Ташкента. Об этом сообщает пресс-служба администрации узбекской столицы.

Логотип города Ташкент
Хокимият города Ташкента
Логотип города Ташкент

В сообщении говорится, что логотип создан в рамках формирования туристического бренда города.

Ташкент-сити
© mytashkent.uz
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"Он будет использоваться на международных и местных туристических выставках, торговых ярмарках, рекламных баннерах и рекламных щитах, видеороликах, путеводителях", - указывает пресс-служба.

Логотип был представлен на встрече с участием руководителей соответствующих ведомств во главе с исполняющим обязанности хокима Джахонгиром Артыкходжаевым.

Информации о том, кто разрабатывал логотип, нет.




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