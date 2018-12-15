В Узбекистане перенесли дату проведения ярмарки "Туризм на шелковом пути"

В связи с периодом низкого туристического сезона принято решение перенести ее на ноябрь 2019 года.

ТАШКЕНТ, 15 дек – Sputnik. Очередную Международную туристическую ярмарку "Туризм на шелковом пути» в 25 раз проведут в ноябре 2019 года, сообщает пресс-служба Госкомтуризма Узбекистана.

Параллельно в Ташкенте состоится Второй международный инвестиционный форум в сфере туризма.

"Изменение даты проведения туристической ярмарки связано с поступившими предложениями отечественных туристических компаний о необходимости проведения ярмарки в период низкого туристического сезона, а также с изучением плотного графика мероприятий Всемирной туристической организации ЮНВТО", - уточняется в сообщении.

Основная задача – создание единой международной платформы для обмена опыта, установление диалогов и объединение совместных усилий по продвижению туризма в Центральной Азии.

В 2з018 году ярмарку "Туризм на шелковом пути" посетили свыше 56 тысяч человек.