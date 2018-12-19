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Туристы на улицах Бухары

Россияне стали больше ездить в Узбекистан

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Туризм
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С января по сентябрь республику посетили 360 тысяч граждан России против 270 тысяч в 2017-м.

ТАШКЕНТ, 19 дек - Sputnik. За девять месяцев 2018 года Узбекистан посетили около 360 тысяч россиян, это на 90 тысяч больше, чем в прошлом году, сообщает газета Российского союза индустрии RATA.

Как заявил во время презентации туристического потенциала республики посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов, есть как минимум пять причин посетить страну – развитие авиасообщение, отличная инфраструктура, вкусная национальная кухня, отсутствие языкового барьера и высокий уровень безопасности.

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Пресс-служба хокимията города Ташкента
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"Речь идет не только о туристах, но и турпоток в целом растет. Мы видим искренний интерес российских граждан к истории и культуре нашей страны", - заявил он.

В этом году Узбекистан сделал много шагов по улучшению туристической отрасли – облегчается порядок выдачи виз, строится все больше хостелов и отелей, разрабатываются проекты зон отдыха.

Теги:
Туризм, Россия, Узбекистан



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