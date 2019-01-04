Госкомтуризма назвал дату отмены виз в Узбекистан для граждан Германии

Безвизовый режим для граждан Германии начнет действовать в Узбекистане с 15 января.

ТАШКЕНТ, 4 янв - Sputnik. Безвизовый режим для граждан Германии установлен в Узбекистане с 15 января 2019 года, сообщает пресс-служба Госкомторузма Узбекистана.

Отмечается, что количество немецких туристов, посетивших Узбекистан, растут с каждым годом. Если в 2016 году их было 4 889 человек, то в 2017 году уже 7 207 человек. За 2018 год Узбекистан посетили 18 094 туриста из Германии.

Sputnik Узбекистан отменит визы еще для 22 стран

Предпосылкой к установлению безвизового режима стали данные по использованию программы E-visa гражданами Германии. По состоянию на 28 декабря 2018 года въездные визы оформили 1 089 немцев Это соответствует 10 позиции среди стран,чьи граждане воспользовались программой.

В указ президента Узбекистана "О мерах по обеспечению ускоренного развития туристкой отрасли" от 2 декабря 2016 года внесены изменения, устанавливающие с 15 января 2019 года для граждан Германии безвизовое посещение Узбекистана на 30 дней в туристских целях. Ранее внедрение безвизового режима с Германией было запланировано на 1 января 2021 г.

Республика с 10 февраля 2018 года ввела безвизовый режим для восьми стран, упрощенный режим получения виз для 50 стран, внедрил транзитные визы для 101 страны, запустила систему E-visa.