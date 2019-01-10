"Узбекистон хаво йуллари" рассказала, как можно летать бесплатно

Специальную кобрендовую карту запустят в Узбекистане с 1 февраля 2019 года.

ТАШКЕНТ, 10 янв - Sputnik. В Узбекистане появилась кобрендовая карта, владельцы которой смогут бесплатно летать рейсами НАК "Узбекистон хаво йуллари", сообщает пресс-служба.

Карта Национального банка внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан выпущена в сотрудничестве с национальной авиакомпанией и международной платежной системой Visa. При совершении ежедневных покупок товаров и услуг владельцу карты начислят баллы, которые можно будет потратить на оформление бесплатного авиабилета на рейс Национальной авиакомпании по любому направлению или на повышение класса обслуживания.

Для открытия карты на счете клиента должно быть 400-800 тысяч сумов или 50-100 долларов. Баллы будут начисляться в зависимости от типа карты.

Кобрендовая карта будет запущена в обращение с 1 февраля 2019 года.