Настя Ивлеева спрятала 100 долларов в Ташкенте

Видеоролик о путешествии Насти в Узбекистан до сих пор набирает миллионы просмотров.

Ведущая популярного шоу "Орел и решка. Перезагрузка-3" Настя Ивлеева спрятала в Узбекистане две бутылки со 100 долларами. Видеоролик о путешествии Насти в Узбекистан до сих пор набирает миллионы просмотров.

"Одну ищите в Ташкенте, а вторую - в городе Самарканде".

В Самарканде кладоискатели смогут отыскать 100 долларов недалеко от улицы Дагбитской в старом бетонном заборе, а в узбекской столице бутылка ждет будущего владельца в трубе у реки около остановки Карасарай.

Напомним, по традиции телепрограммы, ведущий, которому выпала золотая карта, оставляет в каждом городе бутылку с деньгами. Клад достается первому, кто его найдет.

Выпуск про Узбекистан выйдет в эфир телеканала "Интер" 11 ноября, на следующий день программу покажут по "Пятнице". Кроме того, видеосюжет станет доступен на YouTube.

Ранее команда "Орла и решки" пожаловалась пользователям Сети на то, что в Ташкенте им запрещали проводить съемки сотрудники МВД. Часто съемки приходилось прекращать, несмотря на то, что у съемочной группы было необходимое разрешение.