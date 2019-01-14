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Открытие пятизвездочного гостиничного комплекса Hyatt Regency Ekaterinburg - первого объекта к саммиту ШОС в Екатеринбурге

Госкомтуризма обещает поддержку при открытии в Узбекистане топ-гостиниц

© Sputnik / Павел Лисицын
Туризм
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Общий объем финансирования роялти организаций составит в эквиваленте не более 10 миллионов долларов.

ТАШКЕНТ, 14 янв - Sputnik. Организации, открывающие в Узбекистане гостиницы известных брендов, получат частичное финансирование из госбюджета в течение трех лет с момента вступления в силу контракта о франчайзинге, сообщает Госкомтуризма со ссылкой на постановление президента "О мерах по ускоренному развитию туристской отрасли".

Первые 50 гостиниц с категорией 3 звезды будут получать ежегодно в эквиваленте по 200 долларов США за номер для каждой гостиницы. Первые 30 гостиниц с категорией 4 звезды – ежегодно в эквиваленте по 400 долларов США за номер для каждой гостиницы.

При этом общий объем финансирования роялти (денежное вознаграждение за использование франшизы) организаций составит в эквиваленте не более 10 миллионов долларов.

Госкомтуризма рекомендует субъектам туристического бизнеса привлекать известные и престижные мировые гостиничные бренды по контрактам о франчайзинге. Комитет готов оказывать всестороннюю поддержку в этом направлении.

Со списком топ-50 лучших гостиничных брендов мира можно ознакомиться на сайте Госкомтуризма.

 




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