Как жители Термеза планируют развивать туризм

В ближайшее время все желающие смогут принять участие в семинаре-тренинге и разобраться в особенностях управления гостевым домом.

ТАШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. Жители Термеза планируют открывать гостевые дома и предоставлять туристские услуги. Как сообщили в профильном комитете, на специальной встрече им рассказали об организационных аспектах и поддержке со стороны государственных органов. Кроме того, будущие владельцы гостевых домов интересовались учебно-методической и маркетинговой поддержкой со стороны Ассоциации частных туристических организаций Узбекистана (АЧТО).

"Представители Госкомтуризма и АЧТО заверили участников мероприятия, что для повышения уровня знаний уже в ближайшее время АЧТО будет организован недельный обучающий семинар-тренинг, в рамках которого все желающие смогут пополнить багаж знаний в сфере ведения гостиничного бизнеса", — говорится в публикации.

Участникам тренинга расскажут об особенностях управления гостевым домом, международном опыте. Кроме того, будут затронуты темы маркетингового продвижения, финансового менеджмента и культуры общения.

Как отметили в пресс-службе Госкомтуризма, когда речь заходит о потенциально перспективных регионах республики для развития CBT-туризма*, в первую очередь вспоминаются Ташкентская, Джизакская, Сурхандарьинская, Кашкадарьинская области и Ферганская долина.

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Уникальная природа и богатые традиции — две главные составляющие успеха для развития сельского туризма, говорится в сообщении.

* Community based tourism — туризм, основанный на сообществах. Направление экотуризма, самая важная составляющая которого — проживание в среде, максимально приближенной к условиям жизни простых людей.