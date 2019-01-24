Узбекистан вошел в пятерку безопасных стран для путешествий

Узбекистан оказался в пятерке лидеров наряду с Исландией и Норвегией.

ТАШКЕНТ, 24 янв - Sputnik. Специалисты интернет-сервиса для путешественников Wegoplace опубликовали список самых безопасных стран для туризма по результатам отчета Solo Travel Safety Report 2019.

Sputnik / Мария Науменко Путешествие в Узбекистан: чем обязательно запомнится республика

По данным рейтинга, самым безопасным государством для путешествий стал Сингапур. Также первые пять строчек рейтинга заняли такие страны, как Исландия, Норвегия, Финляндия и Узбекистан. Притом республика поделила почетное пятое место с китайским Гонконгом.

Кроме того, эксперты считают, что вполне безопасно путешествовать по Швейцарии, Канаде, Индонезии и Дании.

Еще Wegoplace предоставил данные по самым небезопасным странам для путешествий. В этом антирейтинге лидируют Венесуэла, Афганистан и Южный Судан.