Узбекистан вошел в пятерку безопасных стран для путешествий

ТАШКЕНТ, 24 янв - Sputnik. Специалисты интернет-сервиса для путешественников Wegoplace опубликовали список самых безопасных стран для туризма по результатам отчета Solo Travel Safety Report 2019.
По данным рейтинга, самым безопасным государством для путешествий стал Сингапур. Также первые пять строчек рейтинга заняли такие страны, как Исландия, Норвегия, Финляндия и Узбекистан. Притом республика поделила почетное пятое место с китайским Гонконгом.
Кроме того, эксперты считают, что вполне безопасно путешествовать по Швейцарии, Канаде, Индонезии и Дании.
Еще Wegoplace предоставил данные по самым небезопасным странам для путешествий. В этом антирейтинге лидируют Венесуэла, Афганистан и Южный Судан.