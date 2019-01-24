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Туристы на улицах Бухары

Узбекистан вошел в пятерку безопасных стран для путешествий

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Туризм
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Узбекистан оказался в пятерке лидеров наряду с Исландией и Норвегией.

ТАШКЕНТ, 24 янв - Sputnik. Специалисты интернет-сервиса для путешественников Wegoplace опубликовали список самых безопасных стран для туризма по результатам отчета Solo Travel Safety Report 2019.

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По данным рейтинга, самым безопасным государством для путешествий стал Сингапур. Также первые пять строчек рейтинга заняли такие страны, как Исландия, Норвегия, Финляндия и Узбекистан. Притом республика поделила почетное пятое место с китайским Гонконгом.

Кроме того, эксперты считают, что вполне безопасно путешествовать по Швейцарии, Канаде, Индонезии и Дании.

Еще Wegoplace предоставил данные по самым небезопасным странам для путешествий. В этом антирейтинге лидируют Венесуэла, Афганистан и Южный Судан.

Теги:
Путешествие, Туризм, Узбекистан



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