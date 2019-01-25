Число туристов из РФ в Узбекистан в 2018 году выросло в разы

Увеличение туристического потока из России в Узбекистан - результат работы госструктур и операторов из обеих стран, считает исполняющий обязанности первого заместителя председателя Госкомитета по развитию туризма Улугбек Касымходжаев.

ТАШКЕНТ, 25 янв – Sputnik. Число туристов из России, посетивших Узбекистан, в 2018 году выросло почти втрое по сравнению с 2017 годом и составило 371,5 тысячи человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на исполняющего обязанности первого заместителя председателя Госкомитета по развитию туризма Узбекистана Улугбек Касымходжаев.

"В 2018 году из России приехало 371,5 тысячи человек, то есть, рост показывает почти в три раза", - сказал Касымходжаев.

Касымходжаев пояснил, что сейчас по линии госструктур и частных операторов двух стран идет активная работа по созданию благоприятных условий и разработке туристических продуктов для комфортных и безопасных путешествий россиян в Узбекистан. Он напомнил, что в конце 2018 года заместители глав администраций Самаркандской и Бухарской области совместно с узбекскими туроператорами провели акцию в четырех российских городах акцию "Путешествие в Узбекистан". Она охватила Екатеринбург, Казань, Уфу и Новосибирск.

"Мы целенаправленно работаем, но в целом идет сближение между государствами", - добавил Касымходжаев.

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Ранее заведующий консульским отделом посольства РФ в республике Иван Фетисов сообщал РИА Новости, что граждане России перестали обращаться с жалобами на трудности в прохождении таможенного и паспортного контроля при въезде в Узбекистан. По его оценке, большую роль в этом сыграла введенная в 2018 году в аэропортах республики система двойного таможенного коридора. Он также отметил, что российские граждане сегодня практически не испытывают проблем с регистрацией в республике.

По данным Госкомтуризма, общее число туристов, въехавших в республику в 2018 году, составило 5,3 миллиона человек (в 1,96 раза больше, чем в 2017 году), в том числе, 4,6 миллиона человек из соседних стран Центральной Азии.