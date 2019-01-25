Число туристов из РФ в Узбекистан в 2018 году выросло в разы

ТАШКЕНТ, 25 янв – Sputnik. Число туристов из России, посетивших Узбекистан, в 2018 году выросло почти втрое по сравнению с 2017 годом и составило 371,5 тысячи человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на исполняющего обязанности первого заместителя председателя Госкомитета по развитию туризма Узбекистана Улугбек Касымходжаев.
"В 2018 году из России приехало 371,5 тысячи человек, то есть, рост показывает почти в три раза", - сказал Касымходжаев.
Касымходжаев пояснил, что сейчас по линии госструктур и частных операторов двух стран идет активная работа по созданию благоприятных условий и разработке туристических продуктов для комфортных и безопасных путешествий россиян в Узбекистан. Он напомнил, что в конце 2018 года заместители глав администраций Самаркандской и Бухарской области совместно с узбекскими туроператорами провели акцию в четырех российских городах акцию "Путешествие в Узбекистан". Она охватила Екатеринбург, Казань, Уфу и Новосибирск.
"Мы целенаправленно работаем, но в целом идет сближение между государствами", - добавил Касымходжаев.
По данным Госкомтуризма, общее число туристов, въехавших в республику в 2018 году, составило 5,3 миллиона человек (в 1,96 раза больше, чем в 2017 году), в том числе, 4,6 миллиона человек из соседних стран Центральной Азии.