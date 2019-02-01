В Узбекистан прибыл первый безвизовый турист из Италии

С 1 февраля 2019 года действует безвизовый режим сроком на 30 дней со дня въезда на территорию Узбекистана для граждан 45 государств.

ТАШКЕНТ, 1 февр – Sputnik. Рейсом "Узбекистон хаво йуллари" Милан – Ташкент прилетел турист, который стал первым гостем, прибывшим из Италии в Узбекистан без визы. Об этом пишет пресс-служба НАК.

В международном аэропорту Ташкент имени И. Каримова первого "безвизового" туриста встретили представители НАК и столичного аэропорта, ему вручили памятные подарки и брендовую продукцию авиакомпании.

Гость из Италии намерен неделю пробыть в Узбекистане и поближе познакомиться с богатой историей республики.

В соответствии с указом Шавката Мирзиёева "О дополнительных мерах по ускоренному развитию туризма в Республике Узбекистан" с февраля 2018 года в Узбекистане был введен безвизовый режим сроком на 30 дней для граждан Израиля, Индонезии, Южной Кореи, Малайзии, Сингапура, Турции и Японии, в марте к этому списку добавился Таджикистан, в октябре — Франция. А с 1 февраля 2019 года действует безвизовый режим сроком на 30 дней со дня въезда на территорию страны для граждан еще 45 государств, среди которых и Италия.