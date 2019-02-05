Почему французы мечтают увидеть Бухару и Самарканд

Посол Франции в Узбекистане Виолен де Вильмор считает, что безвизовый режим значительно не только способствует развитию туризма, но и облегчает работу представителей деловых, экспертных, финансовых и инвестиционных кругов.

ТАШКЕНТ, 5 фев - Sputnik. Чрезвычайный и полномочный посол Франции в Узбекистане Виолен де Вильмор в интервью ИА "Дунё" рассказала, чем Узбекистан привлекает туристов из Франции.

Она подчеркнула, что Франция стала первой страной в Европе, для граждан которой Узбекистан с 5 октября 2018 года отменил краткосрочные визы сроком до 30 дней. Отмена краткосрочных виз особенно эффективна в сочетании с тем, что число прямых рейсов между Францией и Узбекистаном этой зимой удвоилось.

"В Бухаре имеется гостевой дом "Элен Оазис", открытый нашей соотечественницей, французский культурный центр "Истеза", и многие жители Бухары, работающие в сфере туризма, говорят по-французски. Это очень радует", - заявила де Вильмор.

Она добавила, что в последние месяцы на французских телеканалах показали несколько репортажей об Узбекистане, в том числе на франко-немецком телеканале ARTE вышел сюжет про роман французского писателя Амина Маалуфа "Самарканд".

"Мы с интересом наблюдаем за реформами в сфере туризма Узбекистана, будь то электронная регистрация или упрощение пребывания туристов. Наши граждане очень положительно отзываются о работе международного аэропорта Ташкента: пройти контроль можно действительно легко и быстро, несмотря на то, что он остается строгим", - добавила она.

По ее словам, безвизовый режим значительно облегчает работу деловых, экспертных, финансовых и инвестиционных кругов.

Виолен де Вильмор поприветствовала проект введения с 1 марта 2019 года "инвестиционной визы" и ряда других новшеств для иностранных инвесторов.